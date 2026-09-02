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        Diyarbakır'da seyir halindeyken yanan motosiklet kullanılamaz hale geldi

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir motosiklette seyir halindeyken çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Diyarbakır'da seyir halindeyken yanan motosiklet kullanılamaz hale geldi

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir motosiklette seyir halindeyken çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkez Tepe Mahallesi Katip Mehmet Caddesi'nde C.F. idaresindeki 21 AHY 623 plakalı motosiklet hareket halindeyken yanmaya başladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın sonrasında motosiklet kullanılamaz hale geldi.

        Bazı otomobil sahipleri de yangından etkilenmemek için park halindeki araçlarını olay yerinden uzaklaştırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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