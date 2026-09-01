Amed Sportif Faaliyetler'den 3 futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklama

–Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yenen Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, 3 futbolcunun sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaştı.

Kulübün açıklamasında, Trabzonspor ile oynanan maçın ardından Yira Sor, David Bates ve Umut Meraş'ın sağlık durumlarıyla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı ve tetkik sonuçlarının belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yira Sor'un yapılan manyetik rezonans (MR) görüntülemesinde, sol biceps femoris (hamstring) kasında yaklaşık 11 santimetre uzunluğunda kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 6 hafta sürmesi öngörülmektedir. David Bates'in de yapılan MR görüntülemesinde kalça bölgesinde hafif düzeyde ödem ve zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yaklaşık 3 günlük tedavi programının ardından takımla antrenmanlara başlaması planlanmaktadır. Umut Meraş'ın ise sol hamstring bölgesinde hafif düzeyde gerginlik tespit edilmiştir. Tedavi ve dinlenme sürecinin ardından 2–3 gün içerisinde takımla çalışmalara başlaması planlanmaktadır."

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Açıklamada, futbolcuların tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin sağlık ekibi tarafından takip edildiği ifade edildi.