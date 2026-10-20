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        Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin 18 sanığın yargılanması sürdü

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 5 Haziran 2025'te 13 katlı apartmanda çıkan ve aynı aileden 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin tutuksuz 18 sanığın, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 13:50 Güncelleme:
        Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin 18 sanığın yargılanması sürdü

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 5 Haziran 2025'te 13 katlı apartmanda çıkan ve aynı aileden 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin tutuksuz 18 sanığın, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıklardan yapı denetim firması sahibi S.Y, elektrik denetçisi mühendis K.Ç, müşteki V.K. ve sanık avukatları hazır bulundu.

        Yangında eşi Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep'i (4) kaybeden, ilk duruşmada sanıklardan şikayetçi olmadığını belirten Süleyman Çavdar duruşmaya katılmadı.

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        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

        Tutuksuz sanıklar da savunmalarını tekrarladıklarını belirterek, beraat talebinde bulundu.

        Yangında mağdur olan müşteki V.K, "Yangın çıktığında apartmanın dışındaydım. Ailemi gördüğüm için fenalaştım. Sanıklardan şikayetçi değilim ve davaya katılmak istemiyorum." dedi.

        Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, beraatlerine karar verilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, İstanbul Teknik Üniversitesince bilirkişi raporu hazırlanmasının beklenmesi ve duruşmada bazı tanık ve müştekilerin dinlenilmesi için haklarında "zorla getirilme" kararı vererek, duruşmayı 2 Şubat 2027'ye erteledi.

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        Davanın iddianamesinde, tutuksuz sanıklardan binanın müteahhidi M.A, yapı denetim firması sahibi B.C, şantiye şefi M.S.A, yapı denetim firması sahibi S.Y, şantiye şefi F.K, elektrik denetçisi mühendisler H.T, G.Ç.Ç. ve K.Ç, elektrik kontrolörleri S.A, İ.B, S.D. ve Ş.Y, proje uygulama denetçileri R.Ç.A. ve Ö.T, kontrol elemanları H.G, B.Ş. ve N.Ç. ile site yöneticisi A.K'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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