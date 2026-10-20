Diyarbakır'da turizmin gelişimi için faizsiz kredi desteği

Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın tarihi merkezlerinde turizmin gelişimi için faizsiz kredi desteği sunuyor.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak, 2026 yılında tarihi kent merkezlerinde turizmin geliştirilmesi için faizsiz kredi destek programına ilişkin yaptığı açıklamada, faizsiz kredi destek programının Diyarbakır Suriçi Kentsel Sit Alanı ve Şanlıurfa Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içerisinde yer alan turizme yönelik faaliyette bulunan işletmelerin fiziki ve teknoloji kapasitelerinin geliştirilmesi, yönetim, tanıtım, tasarım, üretim, pazarlama, satış gibi süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik hazırlandığını söyledi. Program amacının Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın sahip olduğu kültürel miras, doğal güzellikler ve özgün turizm değerlerini sürdürülebilir bir şekilde değerlendirmek, hizmet kalitesini yükseltmek ve bölgenin ulusal ve uluslararası turizm pazarındaki rekabet gücünü artırmak olduğunu belirten Çolak, "Diyarbakır Suriçi Kentsel Sit Alanı ve Şanlıurfa Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içerisinde yer alan ve belirlenen şartlardan en az birini karşılayan kâr amacı güden turizm işletmeleri programdan yararlanabilir. Bu kapsamda, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın coğrafi işaretli ürünlerinden en az bir tanesinin sunumunu yapan ve bunu belgeleyen yemeiçme tesisleri, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın coğrafi işaretli veya yöresel ürünlerinin hijyen ve sunum kalitesini artırmak üzere kendi markası adı altında basit ambalajlama ve paketleme yaparak satış gerçekleştirecek işletmeler, ziyaretçilere yöresel ve modern el sanatlarına yönelik hediyelik eşya satışı yapacak işletmeler ile Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesisleri başvuru yapabilir. Ancak 5 yıldızlı oteller bu program kapsamında uygun başvuru sahibi değildir. Başvuru sahiplerinin kar amacı güden gerçek veya tüzel kişi olması ve programın ilan tarihinden en az 6 ay önce, yani 3 Şubat 2026 tarihinde veya öncesinde kurulmuş ve tescil edilmiş olması gerekmektedir" dedi.

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Programın 3 Ağustos 2026 tarihinde ilan edildiğini hatırlatan Çolak, "KAYS üzerinden ilk başvurular 17 Ağustos 2026 tarihinde başlamış olup son başvuru tarihi 30 Ekim 2026 saat 23.59'dur. Taahhütnamenin son teslim tarihi ise 6 Kasım 2026 saat 18.00 olarak belirlenmiştir. Başvurular, 17 Ağustos 2026 tarihinden itibaren KAYS üzerinden eDevlet şifresi ile yapılmalıdır. Aynı zamanda Ajans web sitesinden de yönlendirme yapılmaktadır. Programın toplam bütçesi 100 milyon TL'dir. Program kapsamında başarılı bulunan projelerin kar payı giderleri Ajans tarafından karşılanacaktır. Proje bütçesi kapsamında kullanılabilecek asgari kredi tutarı KDV dahil 1 milyon lira, azami kredi tutarı ise KDV dahil 5 milyon liradır" diye konuştu.

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Başvuru şartlarına değinen Çolak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Diyarbakır Suriçi Kentsel Sit Alanı ve Şanlıurfa Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içerisinde yer alan ve aşağıda belirtilen şartlardan bir tanesini karşılayan kar amacı güden turizm işletmeleri. Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın coğrafi işaretli ürünlerinden en az bir tanesinin sunumunu yapan ve bunu belgeleyen yemeiçme tesisleri. Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın coğrafi işaretli veya yöresel ürünlerinin hijyen ve sunum kalitesini artırmak üzere kendi markası adı altında basit ambalajlamasını ve paketlemesini yaparak satacak işletmeler. Ziyaretçilere, yöresel ve modern el sanatlarına yönelik hediyelik eşya satışını yapacak işletmeler. Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesisleri (5 yıldızlı oteller, bu programda uygun başvuru sahibi değildirler.) Kar amacı güden gerçek ve tüzel kişi olması. Program ilan tarihinden en az 6 ay önce (3 Şubat 2026 tarihi ve öncesinde) kurulmuş ve tescil edilmiş olması gerekmektedir."