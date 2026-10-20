Sinek Çayına akıtılan kanalizasyona tepki açıklaması

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bulunan Sinek Çayına ilçenin 8 ayrı noktasından akıtılan kanalizasyon sularına tepki gösterip çözüm isteyen muhtar ve vatandaşlar açıklama yaptı.

Çermik ilçesinde toplanan kalabalık adına basın açıklamasını Tepe Mahallesi Muhtarı Fadil Şeker yaptı. Şeker, "Çermik ilçemizde duyarlı vatandaşlarımızın katılımıyla, Sinek Çayı olarak adlandırdığımız temiz akarsuya 8 ayrı noktadan kanalizasyon sularının deşarj edilmesine karşı basın açıklaması yapmak üzere toplandık. Yıllardır devam eden, halk sağlığını tehdit eden, çevreyi kirleten ve ekolojik dengeye zarar veren bu sorunun artık kalıcı bir çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Buradan DİSKİ Genel Müdürlüğü ve ilgili bütün yetkili kurumlara açıkça çağrıda bulunuyoruz. Çermik halkına kamuoyu önünde açıklama yapılmasını, bu mağduriyetin ne zaman giderileceğinin somut bir takvimle duyurulmasını ve yetkililerin katılımıyla halkımızın bilgilendirileceği, bir toplantı düzenlenmesini talep ediyoruz. Yetkili kurumların sessiz kalması, halkımızın taleplerinin cevapsız bırakılması ve çözüm için somut adımlar atılmaması durumunda, gerekli yasal bildirimler yapılarak Çermik Belediyesi önünden Çermik DİSKİ Şube Müdürlüğüne kadar barışçıl protesto yürüyüşü düzenlenmesi ve DİSKİ Şube Müdürlüğü önünde protesto eyleminin sürdürülmesi planlanmaktadır. Çayın kirletilmesine karşı başlattığımız hak arama süreci, kalıcı çözüm sağlanıncaya kadar demokratik ve yasal yollarla devam edecektir" dedi.