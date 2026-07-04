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        Diyarbakır'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi

        Diyarbakır'da etkili olan sıcak hava, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 14:28 Güncelleme:
        Diyarbakır'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi

        Diyarbakır'da etkili olan sıcak hava, hayatı olumsuz etkiledi.

        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Diyarbakır'da hava sıcaklığı 39 derece oldu.


        Aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar, park ve gölgelikleri tercih etti, öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

        Sıcağa rağmen dışarı çıkmak zorunda kalan bazı vatandaşlar pet şişelerdeki suyu başlarına dökerek serinlemeye çalıştı.

        Kentte, sıcak havadan bunalan bazı çocuklar da merkez Sur ilçesinde Anzele Parkı'ndaki süs havuzuna girerek serinledi.

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