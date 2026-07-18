Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
İlçe merkezindeki Tekel Mahallesi'nde E.A'ya kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan E.A, ambulansla kaldırıldığı Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.