Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da su kanalına düşen pikabın sürücüsü yaralandı

        Diyarbakır'da su kanalına düşen pikabın sürücüsü yaralandı

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde su kanalına düşen pikabın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 21:42 Güncelleme:
        Diyarbakır'da su kanalına düşen pikabın sürücüsü yaralandı

        Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde su kanalına düşen pikabın sürücüsü yaralandı.

        Kıraçtepe Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkan pikap, yol kenarındaki su kanalına devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

        Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü sağlık ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdal Beşikçioğlu hakkında tutuklama talebi
        Erdal Beşikçioğlu hakkında tutuklama talebi
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        Trabzonspor, Udinese'yi tek golle geçti!
        Trabzonspor, Udinese'yi tek golle geçti!
        Dehşet! Çarptığı motosikletteki kişilerin üzerinden geçti!
        Dehşet! Çarptığı motosikletteki kişilerin üzerinden geçti!
        Fenerbahçe'de Ismaila Sarr gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Ismaila Sarr gelişmesi!
        "Mükellefler vergi incelemesi başlamadan eksiklerini düzeltebilecek"
        "Mükellefler vergi incelemesi başlamadan eksiklerini düzeltebilecek"
        Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
        Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
        Barış Alper Yılmaz'a Everton kancası!
        Barış Alper Yılmaz'a Everton kancası!
        Bahçeli: "Terörsüz Türkiye, siyaset üstü bir konu olarak görülmeli"
        Bahçeli: "Terörsüz Türkiye, siyaset üstü bir konu olarak görülmeli"
        TFF'den "çipli top" kararı!
        TFF'den "çipli top" kararı!
        Bakan Çiftçi'den, yakalanan FETÖ'cü teröristle ilgili açıklama
        Bakan Çiftçi'den, yakalanan FETÖ'cü teröristle ilgili açıklama
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        "Evleniyorlar"
        "Evleniyorlar"
        Akıllı telefonlarda batarya devrimi
        Akıllı telefonlarda batarya devrimi
        Sağlık çalışanlarına ömür boyu konser sözü
        Sağlık çalışanlarına ömür boyu konser sözü
        Trump çıkış kapısı arıyor
        Trump çıkış kapısı arıyor
        Mahkeme kararını verdi
        Mahkeme kararını verdi
        Alan çok binen yok
        Alan çok binen yok

        Benzer Haberler

        Dr. Abdulcabbar Boran: "Kur'an'ın hayatın merkezine alınmasıyla bireysel ve...
        Dr. Abdulcabbar Boran: "Kur'an'ın hayatın merkezine alınmasıyla bireysel ve...
        Amed Sportif Faaliyetler, Burdur kampında hazırlıklarını sürdürdü
        Amed Sportif Faaliyetler, Burdur kampında hazırlıklarını sürdürdü
        Diyarbakır'da ağaçlık alanda yangın
        Diyarbakır'da ağaçlık alanda yangın
        Diyarbakır'da su kanalına uçan otomobilin sürücüsü sağ olarak kurtarıldı
        Diyarbakır'da su kanalına uçan otomobilin sürücüsü sağ olarak kurtarıldı
        Diyarbakır'da iş makinesiyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Diyarbakır'da iş makinesiyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Çermik'te çıkan örtü yangını söndürüldü
        Çermik'te çıkan örtü yangını söndürüldü