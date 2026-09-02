Diyarbakır'da SUV tipi araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez Yenişehir ilçesi Mezopotamya Bulvarı'nda, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen seyir halindeki SUV tipi araca, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

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