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        Diyarbakır'da SUV tipi araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da seyir halindeki SUV tipi araca düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 17:38 Güncelleme:
        Diyarbakır'da SUV tipi araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da seyir halindeki SUV tipi araca düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Merkez Yenişehir ilçesi Mezopotamya Bulvarı'nda, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen seyir halindeki SUV tipi araca, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

        Saldırıda araçta bulunan 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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