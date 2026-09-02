Dicle Üniversitesi Havuzbaşı Sosyal Tesisleri yenilendi

Dicle Üniversitesi Havuzbaşı Sosyal Tesisleri, yenileme çalışmalarının ardından yeniden kullanıma hazır hale getirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite yönetiminin girişimleriyle yapılan çalışmalar kapsamında tesisin altyapısı, havuzu ve çevre düzenlemesi yenilendi.

Çalışmalarla modern ve kullanışlı bir görünüme kavuşturulan tesisin, öğrencilerin ve üniversite personelinin sosyal yaşamına katkı sunması hedefleniyor.

Tesisin önümüzdeki günlerde hizmete açılması planlanıyor.