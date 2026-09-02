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        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüse taşlı saldırıya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı

        Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüse taşlı saldırıya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüse taşlı saldırıda bulunulması ve ardından çıkan arbedede 2 kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturmada​​​​​​​ 7 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüse taşlı saldırıya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüse taşlı saldırıda bulunulması ve ardından çıkan arbedede 2 kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturmada​​​​​​​ 7 kişi gözaltına alındı.

        Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor karşılaşması için 31 Ağustos'ta kente gelen Trabzonspor taraftarlarını taşıyan bir otobüsün Ergani ilçesinden geçişi sırasında taşlı saldırıya uğraması ve ardından çıkan arbedede 2 kişinin yaralanmasına ilişkin Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında D.K. (54), İ.K. (54), H.K. (21), E.Y. (23), M.M.Ü. (23), R.G. (18) ile H.İ. (15) gözaltına alındı.

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        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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