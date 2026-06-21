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        Diyarbakır'da tartıştığı babasını tabancayla öldüren zanlı yakalandı

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tartıştığı babasını tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 15:46 Güncelleme:
        Diyarbakır'da tartıştığı babasını tabancayla öldüren zanlı yakalandı

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tartıştığı babasını tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceki gün Kırsal Ağaçsever Mahallesi'nde babası N.D'yi (63) tabancayla vurarak öldüren M.D. (33) hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında olay yerinden kaçan M.D, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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