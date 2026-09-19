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        Diyarbakır'da TEKNOFEST 2026 yarışmaları 2. gününde sürüyor

        Diyarbakır'da TEKNOFEST 2026 kapsamında yapılan yarışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Diyarbakır'da TEKNOFEST 2026 yarışmaları 2. gününde sürüyor

        Diyarbakır'da TEKNOFEST 2026 kapsamında yapılan yarışmalar devam ediyor.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde dün Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan yarışmaya katılan finalist takımlar, "Sanayide Robotik Uygulamalar", "Jet Motor Tasarım", "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması İlkokul Seviyesi", "Havacılıkta Yapay Zeka", "Biyoteknoloji İnovasyon", "Çip Tasarım", "Elektronik Harp" ve "TEKNOFEST Mesleki Yetenek" olmak üzere 8 yarışmada mücadele ediyor.

        Mezopotamya Fuar Alanı'ndaki yarışmaya Ankara'dan katılan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisans öğrencisi Nurettin Şafak, 5 arkadaşıyla bu yıl TEKNOFEST'in "Elektronik Harp" yarışmasına katıldıklarını söyledi.

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        Yarışmaya 350 başvuru arasından finallere kaldıklarını belirten Şafak, şunları söyledi:

        "Burada 21 farklı üniversiteden ekip var. Hepsiyle olmasa da birçoğuyla tanışma imkanımız oldu. Hem bu güzel bir arkadaşlık oldu bizim için hem de daha farklı projeleri, daha farklı bakış açılarını görmüş olduk. Bu alanda da yine kendi göremediğimiz şeylerin aslında neler olduğunu da bu final aşamasında fark etmiş olduk. Onun dışında da Diyarbakır'ı da gezme şansı bulduk. Diyarbakır'ı da çok beğendik. Çok güzel bir şehir. Halkı bizi çok güzel karşıladı, yardımcı oldular. Çok memnun kaldık."

        İstanbul'dan yarışmaya katılan Kayra Necati Kaya da havacılık alanında geliştirdikleri projeyle yarışmaya katıldıklarını dile getirdi.

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        Kaya, "Nesne tespiti, pozisyon kestirme ve referans nesne tespiti. Bunlarla alakalı burada çalışmalar yürütüyoruz. Onun haricinde bizim bu havacılık ve yapay zeka alanında geliştirdiğimiz burada görmüş olduğunuz farklı bir vizyonumuz var. 'Vakkas' adı verdiğimiz bir interceptor dron aracımız var. Bu aracın özelliği bir dron avlayan dron sistemi olması. Baş kısmında ağ fırlatma mekanizmasıyla, hedef kamikaze araçlara kilitlenerek onları arkasından ağ atarak imha edebiliyor." ifadelerini kullandı.

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