Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da "TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Finali" programı düzenlendi

        Diyarbakır'da "TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Finali" programı düzenlendi

        Diyarbakır'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğince "TÜGVA Diyarbakır 2026 Yaz Okulu Kapanış Finali" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 18:28 Güncelleme:
        Diyarbakır'da "TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Finali" programı düzenlendi

        Diyarbakır'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğince "TÜGVA Diyarbakır 2026 Yaz Okulu Kapanış Finali" gerçekleştirildi.

        Merkez Kayapınar ilçesindeki Seyrantepe Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programa, yaz okuluna katılan öğrenciler, aileleri ve davetliler katıldı.

        Öğrencilerin çeşitli gösteriler sunduğu etkinlikte, yaz okullarında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapıldı.

        Sanatçı Fadıl Aydın'ın konser verdiği programda, çocuklar yerli animasyon karakterleri Rafadan Tayfa ile buluştu.

        Vali Murat Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, yaz okullarına katılan öğrencilerin 6 hafta boyunca milli ve manevi değerlerin yanı sıra farklı spor dallarında da kendilerini geliştirme fırsatı bulduğunu söyledi.

        Öğrencilerin bu süreçte yeni arkadaşlıklar kurduğunu belirten Zorluoğlu, eğitimlerde görev alan öğretmenlere teşekkür etti.

        Gençlere seslenen Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "Sizlerde, kökü mazide, gözü atide olan büyük Türkiye idealinin genç neferlerini, Türkiye'nin umudunu, istikbalini ve aydınlık yarınlarını görüyorum. Bu salonda, bendini aşan sel gibi coşkulu TEKNOFEST gençliğini görüyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Size güvenenlere en güzel hediyeyi bilimde, sanatta ve sporda elde edeceğiniz başarılarla vereceksiniz. Türkiye ve dünya çapında kazanacağınız başarılarla hep birlikte gurur duyacağız. Büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan ve büyük hedeflere yürümekten asla vazgeçmeyin."

        TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Karagüzel, vakıf olarak çocuk ve gençlere yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

        Yıl boyunca farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli programlar düzenlediklerini belirten Karagüzel, şunları kaydetti:

        "Ülkemiz ve ümmet gençliği için iyiye ve güzele dair ne varsa sahipleniyoruz. Yaz okullarımızda 700 bin ortaokul öğrencisiyle bir araya geliyoruz. Gençlik Futbol Turnuvası kapsamında 50 bin liseli gencimizle buluştuk. İhtisas Akademi Projesi ile de 40 bin üniversite öğrencisiyle kampüslerde bir araya geldik. Bugün de TÜGVA Diyarbakır'ın düzenlediği bu buluşmada gençlerimizle birlikteyiz. Onlar için en iyi şekilde faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz."

        TÜGVA Diyarbakır İl Temsilcisi Abdullah Kikizade ise yaz okulları kapsamında binlerce çocuk ve gence ulaştıklarını ifade etti.

        Yaz boyunca eğitim ve çeşitli sosyal faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirten Kikizade, "TÜGVA, tarihi yeniden yazacağına inanan kutlu bir gençliğin yuvasıdır. 6 Temmuz'da 'Bismillah' diyerek çıktığımız bu yolda Allah'ın izniyle 17 bin kardeşimize ulaştık. Yaklaşık 10 bin evladımızın elinden tuttuk. 3 bin 700 kardeşimizi Kelamullah ile buluşturduk. Yaz boyunca camilerimiz şenlendi. Yüreklere dokunduk, güçlü bir kardeşlik bağı kurduk ve yeniden umut inşa ettik." diye konuştu.

        Programa, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve AK Parti İl Başkanı Hamit Sümer de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Milli birliğimizi perçinleyecek'
        'Milli birliğimizi perçinleyecek'
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        "Farklı siyasi anlayışlar ortak paydada"
        "Farklı siyasi anlayışlar ortak paydada"
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Maçta gol sesi var!
        Maçta gol sesi var!
        "Dikkatimiz Mescid-i Aksa'dan ayrılmadı"
        "Dikkatimiz Mescid-i Aksa'dan ayrılmadı"
        Altın kritik seviyeyi aştı
        Altın kritik seviyeyi aştı
        İran: Umman ile anlaşmaya vardık
        İran: Umman ile anlaşmaya vardık
        Nilda Müge cinayeti kamerada
        Nilda Müge cinayeti kamerada
        Bugün Ne Oldu? 5 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Ağustos 2026 haberleri
        Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!
        Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!
        ABD'de Arap kökenli Amerikalı, ön seçimi kazandı
        ABD'de Arap kökenli Amerikalı, ön seçimi kazandı
        1 milyon euroluk piyango bileti çöpten çıktı
        1 milyon euroluk piyango bileti çöpten çıktı
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil

        Benzer Haberler

        Diyarbakır OSB ve Ticaret Borsasından TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Eker'e...
        Diyarbakır OSB ve Ticaret Borsasından TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Eker'e...
        Mustafa Fidan ve Engin Yeşil'den Mehmet Mehdi Eker'e Ziyaret
        Mustafa Fidan ve Engin Yeşil'den Mehmet Mehdi Eker'e Ziyaret
        Diyarbakır'da boş arazide erkek cesedi bulundu
        Diyarbakır'da boş arazide erkek cesedi bulundu
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Gündüz: "Kriptocu ve kamuflajlı FETÖ'cülere çok titizlikle dikkat edilmelid...
        Gündüz: "Kriptocu ve kamuflajlı FETÖ'cülere çok titizlikle dikkat edilmelid...
        Çermik'te 100 çocuk sünnet ettirilecek
        Çermik'te 100 çocuk sünnet ettirilecek