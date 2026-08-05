Diyarbakır'da "TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Finali" programı düzenlendi

Diyarbakır'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğince "TÜGVA Diyarbakır 2026 Yaz Okulu Kapanış Finali" gerçekleştirildi.



Merkez Kayapınar ilçesindeki Seyrantepe Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programa, yaz okuluna katılan öğrenciler, aileleri ve davetliler katıldı.



Öğrencilerin çeşitli gösteriler sunduğu etkinlikte, yaz okullarında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapıldı.



Sanatçı Fadıl Aydın'ın konser verdiği programda, çocuklar yerli animasyon karakterleri Rafadan Tayfa ile buluştu.



Vali Murat Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, yaz okullarına katılan öğrencilerin 6 hafta boyunca milli ve manevi değerlerin yanı sıra farklı spor dallarında da kendilerini geliştirme fırsatı bulduğunu söyledi.



Öğrencilerin bu süreçte yeni arkadaşlıklar kurduğunu belirten Zorluoğlu, eğitimlerde görev alan öğretmenlere teşekkür etti.



Gençlere seslenen Zorluoğlu, şunları kaydetti:



"Sizlerde, kökü mazide, gözü atide olan büyük Türkiye idealinin genç neferlerini, Türkiye'nin umudunu, istikbalini ve aydınlık yarınlarını görüyorum. Bu salonda, bendini aşan sel gibi coşkulu TEKNOFEST gençliğini görüyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Size güvenenlere en güzel hediyeyi bilimde, sanatta ve sporda elde edeceğiniz başarılarla vereceksiniz. Türkiye ve dünya çapında kazanacağınız başarılarla hep birlikte gurur duyacağız. Büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan ve büyük hedeflere yürümekten asla vazgeçmeyin."



TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Karagüzel, vakıf olarak çocuk ve gençlere yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.



Yıl boyunca farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli programlar düzenlediklerini belirten Karagüzel, şunları kaydetti:



"Ülkemiz ve ümmet gençliği için iyiye ve güzele dair ne varsa sahipleniyoruz. Yaz okullarımızda 700 bin ortaokul öğrencisiyle bir araya geliyoruz. Gençlik Futbol Turnuvası kapsamında 50 bin liseli gencimizle buluştuk. İhtisas Akademi Projesi ile de 40 bin üniversite öğrencisiyle kampüslerde bir araya geldik. Bugün de TÜGVA Diyarbakır'ın düzenlediği bu buluşmada gençlerimizle birlikteyiz. Onlar için en iyi şekilde faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz."



TÜGVA Diyarbakır İl Temsilcisi Abdullah Kikizade ise yaz okulları kapsamında binlerce çocuk ve gence ulaştıklarını ifade etti.



Yaz boyunca eğitim ve çeşitli sosyal faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirten Kikizade, "TÜGVA, tarihi yeniden yazacağına inanan kutlu bir gençliğin yuvasıdır. 6 Temmuz'da 'Bismillah' diyerek çıktığımız bu yolda Allah'ın izniyle 17 bin kardeşimize ulaştık. Yaklaşık 10 bin evladımızın elinden tuttuk. 3 bin 700 kardeşimizi Kelamullah ile buluşturduk. Yaz boyunca camilerimiz şenlendi. Yüreklere dokunduk, güçlü bir kardeşlik bağı kurduk ve yeniden umut inşa ettik." diye konuştu.



Programa, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve AK Parti İl Başkanı Hamit Sümer de katıldı.

