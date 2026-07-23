Diyarbakır'da "Üniversite Tercih Günleri" etkinliği düzenlendi

Diyarbakır'da, "Üniversite Tercih Günleri" etkinliği yapıldı.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü, gençlerin yükseköğretim tercih sürecini bilinçli ve doğru şekilde yönetmelerine katkı sunmak amacıyla bazı kurum ve kuruluşların işbirliğiyle etkinlik düzenledi.





Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde açılan stantlarda, üniversite adaylarına ve ailelerine ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunuldu, ücretsiz eğitim, rehberlik ve akademik destek hizmetleri tanıtıldı.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Akademi Sur Etüt Merkezi görevlisi Engin Adıgüzel, etkinlikte öğrencilerin doğru tercihler yapabilmesi için destek verdiğini belirterek, "Öğrencilerimizin doğru tercih yapabilmesi için tüm rehber öğretmenlerimiz burada görev yapıyor. Üniversite Tercih Günleri etkinliği bir gün sürecek ancak tercih dönemi boyunca Akademi Sur, Akademi Huzurevleri ve Akademi Çermik’te rehber öğretmenlerimiz, öğrencilerimize ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

