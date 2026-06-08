Diyarbakır'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü. Kaynartepe Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın son katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.