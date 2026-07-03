Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da yapılan denetimde 11 araç trafikten men edildi

        Diyarbakır'da yapılan denetimde 11 araç trafikten men edildi

        Diyarbakır'da haziran ayında gerçekleştirilen denetimlerde kuralları ihlal ettiği tespit edilen 1641 araçtan 11'i trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 14:37 Güncelleme:
        Diyarbakır'da yapılan denetimde 11 araç trafikten men edildi

        Diyarbakır'da haziran ayında gerçekleştirilen denetimlerde kuralları ihlal ettiği tespit edilen 1641 araçtan 11'i trafikten men edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, il genelinde trafik güvenliğinin sağlanması, huzur ve sükuneti bozan araç ve sürücülerin engellenmesine yönelik Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen denetimlerin sürdüğü belirtildi.

        Haziran ayında merkez Kayapınar ilçesinde Mezopotamya ve Necmettin Erbakan bulvarlarında gerçekleştirilen çalışmalarda 5 bin 500 araç ile sürücüsünün kontrol edildiği kaydedilen paylaşımda, "1037'sine hız sınırını aştığı, 99'una park ihlalinden, 6'sına yarış ve 2'sine makas attığı için olmak üzere kuralları ihlal ettiği tespit edilen 1641 araca idari para cezası uygulandı. Bu araçların 11'i trafikten men edildi." ifadesine yer verildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Birçok mahsulde rekor bekliyoruz"
        "Birçok mahsulde rekor bekliyoruz"
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı!
        Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı!
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Maaş zamları belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Enflasyona 5'inci darbe
        Enflasyona 5'inci darbe
        Önce baba sonra oğlu can verdi... Karadeniz'de 'rip' faciası!
        Önce baba sonra oğlu can verdi... Karadeniz'de 'rip' faciası!
        Yapay zekanın gerçek maliyeti!
        Yapay zekanın gerçek maliyeti!
        Milyonluk hırsızlıkta suç makinesi kadınlar yakalandı!
        Milyonluk hırsızlıkta suç makinesi kadınlar yakalandı!
        Gözyaşlarıyla anıldı
        Gözyaşlarıyla anıldı
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Adım adım Salih Özcan!
        Adım adım Salih Özcan!
        Kanser ilacında umut veren çalışma!
        Kanser ilacında umut veren çalışma!
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Aile tatili
        Aile tatili
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Hamaney'e veda hazırlığı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Kontakt lens satışında yeni dönem
        Kontakt lens satışında yeni dönem

        Benzer Haberler

        Dicle Müftü Vekili Alas'tan yaz Kur'an kurslarına davet
        Dicle Müftü Vekili Alas'tan yaz Kur'an kurslarına davet
        Kardeşler arasındaki kavga ölümle sonuçlandı
        Kardeşler arasındaki kavga ölümle sonuçlandı
        Eğil Belediyesinden gençlere doğa kampı
        Eğil Belediyesinden gençlere doğa kampı
        Anız yangınları enerji altyapısını da tehdit ediyor
        Anız yangınları enerji altyapısını da tehdit ediyor
        Dicle Üniversitesi ve Endonezya İslam Üniversitesi hukuk alanında işbirliği...
        Dicle Üniversitesi ve Endonezya İslam Üniversitesi hukuk alanında işbirliği...
        Başkan Karamehmetoğlu vatandaşlarla bir araya geldi
        Başkan Karamehmetoğlu vatandaşlarla bir araya geldi