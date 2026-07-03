Diyarbakır'da yapılan denetimde 11 araç trafikten men edildi

Diyarbakır'da haziran ayında gerçekleştirilen denetimlerde kuralları ihlal ettiği tespit edilen 1641 araçtan 11'i trafikten men edildi.



İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, il genelinde trafik güvenliğinin sağlanması, huzur ve sükuneti bozan araç ve sürücülerin engellenmesine yönelik Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen denetimlerin sürdüğü belirtildi.



Haziran ayında merkez Kayapınar ilçesinde Mezopotamya ve Necmettin Erbakan bulvarlarında gerçekleştirilen çalışmalarda 5 bin 500 araç ile sürücüsünün kontrol edildiği kaydedilen paylaşımda, "1037'sine hız sınırını aştığı, 99'una park ihlalinden, 6'sına yarış ve 2'sine makas attığı için olmak üzere kuralları ihlal ettiği tespit edilen 1641 araca idari para cezası uygulandı. Bu araçların 11'i trafikten men edildi." ifadesine yer verildi.







