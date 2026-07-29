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        Diyarbakır'da, yarış atı belindeki rahatsızlık nedeniyle fizik tedaviye alındı

        Diyarbakır'da, yarış atına belindeki rahatsızlık nedeniyle fizik tedavi uygulanmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Diyarbakır'da, yarış atı belindeki rahatsızlık nedeniyle fizik tedaviye alındı

        Diyarbakır'da, yarış atına belindeki rahatsızlık nedeniyle fizik tedavi uygulanmaya başlandı.

        Dicle Üniversitesinden yapılan açıklamada, 24'ü birincilik olmak üzere 100'ü aşkın derecesi bulunan 16 yaşındaki safkan Arap atının belindeki rahatsızlık nedeniyle Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

        Tedavinin ilk seansının Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yayla gözetiminde uzman ekip tarafından uygulandığı anlatılan açıklamada, ata 2 kür şeklinde tedavi uygulanacağı kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emine Çatalkaya, uzman ekip tarafından iki haftalık fizik tedavinin ardından atın sağlığına kavuşmasının beklendiğini belirtti.

        Fizik tedavinin kas-iskelet sistemi yaralanmalarını iyileştirmek, ağrıyı azaltmak ve performansı artırmak için uygulanan ilaçsız tedavi yöntemlerinden biri olduğunu anlatan Çatalkaya, şunları kaydetti:

        "Spor ve yarış atlarında sıkça karşılaşılan kas-iskelet sistemi problemlerinde lazer, terapötik ultrason, elektroterapi, manuel masaj, su altı koşu bantları, şok dalga terapisi gibi birçok fizik tedavi yöntemi kullanılmaktadır. Hastanemize kronik bel ağrısı şikayetiyle getirilen 2010 doğumlu, erkek safkan Arap atının fiziki muayenesinde belirlenen ağrının giderilmesi ve tedavisi için 15 günlük elektroterapi, terapötik ultrason ve düşük enerjili lazer terapisi planlandı ve uygulanmaya başlandı."

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