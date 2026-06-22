Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakırlı eğitim gönüllüsü yazar 5 yılda onlarca okula kütüphane kazandırdı

        Diyarbakırlı eğitim gönüllüsü yazar 5 yılda onlarca okula kütüphane kazandırdı

        OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'da eğitime gönül veren şair ve yazar 39 yaşındaki Devran Sinanoğlu, hayırseverlerin katkısıyla yürüttüğü çalışmalarla ülkenin farklı illerindeki onlarca okula kütüphane kazandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Diyarbakırlı eğitim gönüllüsü yazar 5 yılda onlarca okula kütüphane kazandırdı

        OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'da eğitime gönül veren şair ve yazar 39 yaşındaki Devran Sinanoğlu, hayırseverlerin katkısıyla yürüttüğü çalışmalarla ülkenin farklı illerindeki onlarca okula kütüphane kazandırdı.

        Çınar ilçesinde dünyaya gelen Sinanoğlu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitiminin ardından 2015 yılında Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu.

        Bir süre ücretli öğretmenlik yapan Sinanoğlu, edebiyata duyduğu ilgi ile kişisel gelişim, öykü, roman türünde yazılar kaleme almaya, şiir yazmaya başladı.

        Bir kitabevinde çalışan Sinanoğlu'nun bugüne kadar 21 kitabı yayımlandı.

        Çocukların kitaba erişimini artırmak ve okuma kültürü kazanmalarına katkı sunmak isteyen Sinanoğlu, 2021'de memleketi Diyarbakır'da okullara kütüphane kazandırmak amacıyla başlattığı projeyi zamanla Türkiye geneline yaydı.

        İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleriyle iletişime geçerek kütüphane ihtiyacı bulunan okullarla ilgili bilgi alan Sinanoğlu, yayımlanan 21 kitabının geliri ve hayırseverlerin desteğiyle ülkenin farklı illerinde kırsaldaki 76 okulda kütüphane oluşturdu, 46 okuldaki atıl kütüphanenin onarılarak faaliyete geçmesini sağladı.

        "Sağlıklı bir gelecek için kitap okumalı ve okutmalıyız" sloganıyla çalışmalarını sürdüren Sinanoğlu, 122 okulda faaliyete geçen kütüphanelerin raflarını kitaplarla donattı.

        - "Yaşadığım sıkıntıları çocuklarımız yaşamasın istedim"

        Sinanoğlu, AA muhabirine, okullara kütüphane kazandırmak amacıyla hayırseverlerle eğitim kurumları arasında köprü olmaya çalıştığını söyledi.

        Bugüne kadar 21 kitabının yayımlandığını, kitaplarının farklı dillere de çevrildiğini anlatan Sinanoğlu, kitaplarından elde ettiği gelir ile çocukların eğitimine katkı sunmak istediğini belirtti.

        Sinanoğlu, ücretli öğretmenlik yaptığı dönemde bazı çocukların kendilerini ifade etmekte zorlandıklarını gözlemlediğini, özgüven kazanmaları için onları kitap okumaya yönlendirdiğini anlattı.

        Kitap okuyan öğrencilerin iletişim becerilerinin geliştiğini, kendilerini daha iyi ifade etmeye başladığını gördüğünü dile getiren Sinanoğlu, "'Bunu neden diğer okullarda da yaygınlaştırmayalım?' diye düşündüm. Köyde eğitim gördüm. Okulumuzda kütüphane yoktu, kitaba ulaşmak oldukça zordu. Yaşadığım sıkıntıları çocuklarımız yaşamasın istedim." dedi.

        Sinanoğlu, bazı okullara kütüphane kazandırdıklarını, bazı okullardaki kütüphaneleri yenilediklerini, kütüphaneleri kitap desteğiyle güçlendirdiklerini anlatarak, bugüne kadar 130 binden fazla kitabı öğrencilere ulaştırdıklarını kaydetti.

        - "Gücüm yettiği sürece bu çalışmaları sürdüreceğim"

        Bu çalışmalarda kesinlikle nakdi yardım kabul etmediklerini vurgulayan Sinanoğlu, "Kimseden para kabul etmiyoruz. Duyarlı vatandaşlarımız bizimle iletişime geçiyor. Talep edenlere, kütüphanesini kurduğumuz okulun idarecilerinin iletişim bilgilerini veriyoruz. Vatandaşlar da ellerindeki kitapları doğrudan okullara gönderiyor. Ayrıca katıldığım fuarlarda yazar arkadaşlarımızdan ve yayınevlerinden çocuklarımız için kitap desteği istiyorum." diye konuştu.

        Sinanoğlu, kütüphaneler için seçtikleri yayınlarda Milli Eğitim Bakanlığınca yayınlanan listede yer alan 100 Temel Eser ile Türk ve dünya klasiklerini öncelediklerini belirterek, öğrencilerin yaş gruplarına uygun kitapların seçilmesine özen gösterdiklerini söyledi.

        Kütüphaneleri ziyaret ettiğinde büyük mutluluk yaşadığını anlatan Sinanoğlu, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Tek amacım ülkeme ve insanlara faydalı olabilmek. Gücüm yettiği sürece bu çalışmaları sürdüreceğim." dedi.

        - "Kitap okumayı çok seviyorum"

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki Karacadağ İlkokulu'na kazandırılan kütüphanede kitap okuyan öğrencilerden Destina Çelik, 2. sınıfta öğrenim gördüğünü, kitaplarla arasında özel bir bağ oluştuğunu söyledi.

        Çelik, "Burası benim için çok önemli. Burayı evim kadar, hatta bazen evimden çok seviyorum çünkü kitaplar bizim hayatımızı ve geleceğimizi belirliyor." diye konuştu.

        2. sınıfta okuyan Zeynep Ekinci, kütüphane sayesinde kitap okuma alışkanlığı kazandığını anlatarak, şunları söyledi:

        "Kitap okumazsak her şeyden geri kalırız, hayallerimiz sınırlı kalır. Burada kitap okumayı çok seviyorum."

        4. sınıf öğrencisi Deniz Savaş da okuduğu kitapların hayal dünyasını zenginleştirdiğini belirterek, bu çalışmada emeği bulunanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Rota gayrimenkule döndü
        Rota gayrimenkule döndü
        Sarr bitti bitiyor!
        Sarr bitti bitiyor!
        Baba katili cinayetin gerekçesini açıkladı!
        Baba katili cinayetin gerekçesini açıkladı!
        D vitamini yetersizliği bu hastalıkları tetikliyor
        D vitamini yetersizliği bu hastalıkları tetikliyor
        Davitashvili için 3. raunt!
        Davitashvili için 3. raunt!
        Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması
        Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması
        22 - 28 Haziran haftalık burç yorumları
        22 - 28 Haziran haftalık burç yorumları
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Beyanı doğru yapalım
        Beyanı doğru yapalım
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        Tatilcilerin yeni gözdesi
        Tatilcilerin yeni gözdesi
        Doğum günü ve evlilik yıl dönümüydü... Derste ölüm!
        Doğum günü ve evlilik yıl dönümüydü... Derste ölüm!
        Sağ kanada Viking!
        Sağ kanada Viking!
        "Sorumluluğu üzerimize alıyoruz"
        "Sorumluluğu üzerimize alıyoruz"
        "Seda Sayan'dan ders aldım, evleniyorum"
        "Seda Sayan'dan ders aldım, evleniyorum"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da tartıştığı babasını tabancayla öldüren zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da tartıştığı babasını tabancayla öldüren zanlı tutuklandı
        'Sertaç abi' Diyarbakır'da çocuklarla buluştu
        'Sertaç abi' Diyarbakır'da çocuklarla buluştu
        Dicle Kaymakamı Atış'tan jandarma personeline başarı belgesi
        Dicle Kaymakamı Atış'tan jandarma personeline başarı belgesi
        Başkan Gündüz: ''Yerli, milli, imanlı kadrolara sahip çıkarak yolumuza deva...
        Başkan Gündüz: ''Yerli, milli, imanlı kadrolara sahip çıkarak yolumuza deva...
        Dicle Elektrik'ten borçlu tarımsal sulama abonelerine uyarı: "Borçlarını öd...
        Dicle Elektrik'ten borçlu tarımsal sulama abonelerine uyarı: "Borçlarını öd...
        Çaya düşüp kaybolan adamdan 9 gündür haber alınamıyor
        Çaya düşüp kaybolan adamdan 9 gündür haber alınamıyor