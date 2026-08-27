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        DÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adıgüzel'den bebeklerde diş sağlığı uyarısı

        Dicle Üniversitesi (DÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özkan Adıgüzel, bebeklerde ağız ve diş sağlığının korunmasına yönelik uyarılarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 13:04 Güncelleme:
        DÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adıgüzel'den bebeklerde diş sağlığı uyarısı

        Dicle Üniversitesi (DÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özkan Adıgüzel, bebeklerde ağız ve diş sağlığının korunmasına yönelik uyarılarda bulundu.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, bebeklerde ağız ve diş sağlığının korunmasının ilk dişin görülmesiyle başladığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özkan Adıgüzel, erken yaşta başlayan ağız bakımı ve fırçalamanın hem dişlerin sağlıklı kalmasına katkı sağladığını hem de çocuklara düzenli bakım alışkanlığı kazandırdığını belirtti.

        Ebeveynlerin erken dönemde edineceği doğru bilgilerin, çocukların yaşam boyu ağız ve diş sağlığını önemli ölçüde etkileyebileceğini ifade eden Adıgüzel, "Çocuğun bütün süt dişlerinin çıkmasını beklemek doğru değildir. İlk dişle birlikte başlayan düzenli ağız bakımı, doğru beslenme alışkanlıkları ve erken diş hekimi kontrolleri, çocukluk çağı çürüklerinin önlenmesinde büyük önem taşıyor." dedi.

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        Bebeklerde ilk süt dişinin görünmesiyle diş fırçalama işlemine düzenli olarak başlanması gerektiğine dikkat çeken Adıgüzel, şunları kaydetti:

        "İlk dişin çıkmasıyla birlikte başlayan bakım, ilerleyen yıllarda çürükten korunmanın en önemli basamaklarından biridir. Anne ve babaların en çok tereddüt ettiği konulardan biri de küçük çocuklarda florürlü diş macunu kullanımı. Burada en önemli nokta, diş macununun miktarı. 3-6 yaş arasındaki çocuklarda bezelye tanesi büyüklüğündeki miktarın aşılmaması öneriliyor. Üç yaşından küçük bir çocuk için pirinç tanesi büyüklüğündeki miktar yeterli olacak."

        Toplumda halen yaygın olan yanlış inanışlardan birinin süt dişlerinin geçici olması nedeniyle çürüklerinin tedavi edilmesine gerek olmadığı düşüncesi olduğunu anlatan Adıgüzel, şöyle devam etti:

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        "Tedavi edilmeyen süt dişi çürükleri zaman içerisinde ilerleyerek ağrı ve enfeksiyona yol açabilir. İleri vakalarda çocuğun yemek yemesi, uykusu, günlük yaşamı ve yaşam kalitesi etkilenebilir. Bir süt dişindeki çürüğü yalnızca ileride düşecek bir dişin sorunu olarak değerlendirmek yanlış olur. Süt dişlerinin zamanından önce kaybedilmesi bazı çocuklarda yer kaybına ve ilerleyen dönemde dişlerin diziliminde sorunlara da zemin hazırlayabilir. Gece beslenmesinden sonra mümkün olduğunca ağız temizliği yapılmalı. Çocuk biberonla uyuyacaksa diş sağlığı açısından en güvenli içecek sudur. Çocuklarımıza sağlıklı bir gelecek armağan etmek istiyorsak ağız ve diş sağlığına daha ilk yıllardan itibaren önem vermeliyiz. Koruyucu diş hekimliğinde en başarılı tedavi, hastalık ortaya çıkmadan alınan önlemdir."

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