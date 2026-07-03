Eğil Belediyesi, gençleri kampta buluşturuyor

Diyarbakır'ın Eğil İlçe Belediyesi, gençlere yönelik 3 günlük kamp etkinliği düzenleyecek.



Eğil Belediyesi sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, 14-29 yaş aralığındaki gençlere yönelik 25-28 Ağustos tarihlerinde 3 günlük kamp düzenleneceği belirtildi.



Başvuruların Eğil Belediyesine yapılacağı ve 10 Ağustos'ta sona ereceği kaydedilen paylaşımda, "Doğayla iç içe, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla dolu güzel bir kamp için tüm gençlerimizi başvuru yapmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

