Eğil Belediyesi ihtiyaç sahibi kişinin evini yeniledi

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde tek başına yaşayan ihtiyaç sahibi kişinin evi belediye tarafından yenilendi.





Eğil Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin Kazanlı Mahallesi'nde yaşayan Şevket Özdemir'in yaşam koşullarının daha sağlıklı ve konforlu hale getirilmesi amacıyla kapsamlı çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:





"Belediye Başkanımız Fırat Seydaoğlu'nun da bizzat ilgilendiği ve çalışmalara eşlik ettiği süreçte Şevket amcamızın bakıma ihtiyaç duyan evinin badana ve boya işlemlerini tamamlayarak yaşam alanını yeniledik. Ayrıca kanepe, yatak, çamaşır makinesi, su deposu, halı, perde ve vantilatör gibi temel ihtiyaçlarını karşılayarak evini yeniden düzenledik. Bizim için belediyecilik yalnızca yol yapmak, taş döşemek değildir, bir hemşehrimizin kapısını çalmak, derdini dinlemek, ihtiyacını gidermek ve gönlüne dokunmaktır."



Açıklamada, Belediye Başkanı Seydaoğlu öncülüğünde hizmetlere devam edileceği ifade edildi.



