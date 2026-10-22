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        EMŞAV Başkanı Yılmaz: "Bu süreç sükunetle, huzurla, özellikle siz bedel ödeyen insanların katkısıyla bir nihayete erecek"

        Diyarbakır'da şehit aileleri ve gaziler için dayanışma ve onur yemeği verildi. EMŞAV Başkanı Abdurrahman Yılmaz, barış ve kardeşliğin bu ülkeye yeniden hakim olması, el ele gönül gönüle yeniden bir yol alınması için bir süreç başlatıldığına değinerek, "İnşallah bu süreç sükunetle, huzurla, özellikle siz bedel ödeyen insanların katkısıyla bir nihayete erecek" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 22:56 Güncelleme:
        EMŞAV Başkanı Yılmaz: "Bu süreç sükunetle, huzurla, özellikle siz bedel ödeyen insanların katkısıyla bir nihayete erecek"

        Diyarbakır'da şehit aileleri ve gaziler için dayanışma ve onur yemeği verildi. EMŞAV Başkanı Abdurrahman Yılmaz, barış ve kardeşliğin bu ülkeye yeniden hakim olması, el ele gönül gönüle yeniden bir yol alınması için bir süreç başlatıldığına değinerek, "İnşallah bu süreç sükunetle, huzurla, özellikle siz bedel ödeyen insanların katkısıyla bir nihayete erecek" dedi.

        Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfınca (EMŞAV), merkez Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Yardımcısı Hatice Cemre İncesu, bazı fedakarlıkları kelimelerle ifade etmek veya bir eylemle karşılığı verilmesinin çok mümkün olmadığını söyledi. Şehitlik mertebesinin böyle bir fedakarlık olduğunu belirten İncesu, "Gazilik ise hem fedakarlık, hem devlete ve millete karşı adanmışlığın nişanesi şeklinde. Dolayısıyla hangi ifadeyi kullanırsak, hangi sözü söylersek, hangi eylemi gerçekleştirirsek gerçekleştirelim elbette ki bunun karşılığını tam vermiş olamayız. Özelikle milletimizin huzuru ve güvenliği için 7/24 zaman dilimi fark etmeksizin görevini ifa eden emniyet teşkilatımızın kıymetli üyelerine, bu görevi ifa ederken hayatını kaybeden şehitlerimize, gazilerimize, çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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        EMŞAV Başkanı Abdurrahman Yılmaz da vatanın her karış toprağında şehitlerin kanı ve gazilerin fedakarlığı olduğunu dile getirdi. EMŞAV olarak en büyük gayelerinin şehit ailelerinin ve gazilerin yalnız olmadıklarını hissettirmek, sevinçlerinde ve hüzünlerinde yanlarında olmak, sorunlarına çözüm üretmek ve emanetlerine sahip çıkmak olduğunu kaydeden Yılmaz, "Bizler, sadece bir vakıf değil, büyük bir aileyiz. Ülkemiz yaklaşık yarım asırdır terör belasıyla mücadele etmektedir. Bunun en büyük acısını da siz yaşadınız. Siz bedel ödediniz, siz gözyaşı döktünüz, siz cefa çektiniz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir iradeyi ortaya koydular. Barış ve kardeşliğin bu ülkeye yeniden hakim olması, el ele gönül gönüle yeniden bir yol almamız için bir süreç başlattı. İnşallah bu süreç sükunetle, huzurla, özellikle siz bedel ödeyen insanların katkısıyla bir nihayete erecek. Buna inanıyoruz. Sizlerden suhuletle, acımız büyük, fedakarlığınız büyük, bedeli ağır ödediniz ama bu vatan için bazı şeyleri yüreğimize gömelim. Kardeşlik elini, kardeşlik kucağını yeniden açmanızı bekliyorum" şeklinde konuştu.

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