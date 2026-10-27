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        Engelli vatandaş istedi, MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun anında yerine getirdi

        MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, bir taziye ziyaretinde karşılaştığı engelli vatandaşın akülü sandalye talebini yerine getirdi. Özcoşkun, engelli vatandaşı evinde ziyaret ederek akülü sandalyeyi kendisine hediye etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:24 Güncelleme:
        Engelli vatandaş istedi, MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun anında yerine getirdi

        MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, bir taziye ziyaretinde karşılaştığı engelli vatandaşın akülü sandalye talebini yerine getirdi. Özcoşkun, engelli vatandaşı evinde ziyaret ederek akülü sandalyeyi kendisine hediye etti.

        MHP Diyarbakır İl Başkanı olarak kentte adım atmadık sokak bırakmayan Başkan Özcoşkun, geçtiğimiz günlerde bir ailenin taziyesine katıldı. Burada engelli Cuma Poyraz (50) ile selamlaşan Özcoşkun, aynı gün başka bir taziye de yine Poyraz ile karşılaştı. Başkan Özcoşkun, Poyraz ile sohbeti sırasında kendisinden talep edilen akülü sandalye isteğini yanındakilere not aldırdı. Başkan Özcoşkun, Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi'ndeki evinde ziyaret ettiği Cuma Poyraz'a akülü sandalyesini hediye etti.

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        "Genel Başkan Bahçeli her sorunu çözüyor"

        Bir vatandaşın taziyesinde Cuma Poyraz ile karşılaştıklarını belirten Başkan Özcoşkun, "Biz vatandaşın taziyesine gittik, hocam ile tesadüfen karşılaştık. Sonra ikinci bir taziyeye gittik, yine hocam orada vaaz veriyordu. Hemen yanımda ‘Genel Başkan Devlet Bahçeli her şeyin sorununu çözdü de benim de bir sorunum var' dedi. Ben de sorununun ne olduğunu sordum, kendisi bana ‘Akülü tekerlekli sandalyem eskimiş artık' dedi. Biz de başımızın üstüne alıp getiririz dedik ve şu anda kendisine teslim ettik. Allah razı olsun kendisinden. Kapımız herkese açık" dedi.

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        ‘'Allah Genel Başkanımıza yardım etsin''

        Kendisine akülü sandalye hediye edilen Cuma Poyraz ise, "Allah Başkan Özcoşkun gibi insanları başımızdan eksik etmesin. Onun gibi vicdanlı, merhametli, iyi niyetliler çoğalsın inşallah. Ümmetin buna ihtiyacı var. Ben bugüne kadar katiyen bir ihtiyacımı kimseye anlatmamışım. Allah ‘Yardım isterken direkt Allah'tan isteyin' diyor. Ben de hep Allah'tan istiyordum. O gün kalbime girdi, başkanıma baktım merhametli bir yüzü vardı. Kendisine dedim bugüne kadar bu tür şeyleri kimseye bahsetmedim. Seni sevdim, benim sandalyem bozulma durumundadır dedim, ben de buna mahkumum. Nasıl dedim, kendisi öncesinden konuştuklarını ama benim için direkt bana söylemediğini öğrendim. Allah Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye yardım etsin. Allah hepimizi Kur'an'dan ayırmasın. Allah bu imkanı size vermişse siz de Allah için bunu harcayın. Sen geldin beni memnun ettin" diye konuştu.

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