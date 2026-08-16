Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Futbol: Trendyol Süper Lig

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 22:42 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Stat:Diyarbakır

        Hakemler:Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

        Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Mehmet Yeşil, Bates, Dellova, Krasniqi, Cem Üstündağ, Raveloson, Dia Saba, Sor, Orban, Diagne

        Erzurumspor FK: Orbanic, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Orhan Ovacıklı, Baiye, Mujakic, Mustafa Fettahoğlu, Sefa Akgün, Rodriguez, Fernando, Eren Tozlu

        DİYARBAKIR

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Çiftçi: Blooper diye bir uygulama kullanıyorlardı
        Bakan Çiftçi: Blooper diye bir uygulama kullanıyorlardı
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!
        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!
        4 ili sağanak vurdu! Dereler taştı, yollar göle döndü
        4 ili sağanak vurdu! Dereler taştı, yollar göle döndü
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Alihan Kuriş tutuklandı
        "SMA ile ilgili bir çalışma yapıyoruz"
        "SMA ile ilgili bir çalışma yapıyoruz"
        Necip Uysal'dan Beşiktaş'a veda!
        Necip Uysal'dan Beşiktaş'a veda!
        4 kadının bindiği bot devrildi! 1 kişiden acı haber!
        4 kadının bindiği bot devrildi! 1 kişiden acı haber!
        Ronaldo'dan emeklilik açıklaması!
        Ronaldo'dan emeklilik açıklaması!
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Ceuta'ya geçmeye çalışan 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı
        Ceuta'ya geçmeye çalışan 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Modem dolandırıcılığı operasyonu!
        Modem dolandırıcılığı operasyonu!
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!
        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!
        Ümit Besen’in kızı evlendi
        Ümit Besen’in kızı evlendi
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        140 yıllık hayalin sonuçları
        140 yıllık hayalin sonuçları
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da

        Benzer Haberler

        Bakanlar ve TFF Başkanı Amedspor-Erzurumspor maçını tribünde takip etti
        Bakanlar ve TFF Başkanı Amedspor-Erzurumspor maçını tribünde takip etti
        Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'deki ilk maçına çıktı
        Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'deki ilk maçına çıktı
        Bakan Çiftçi: Alihan Kuriş suç şebekesinin üst yönetimine operasyon yapıldı...
        Bakan Çiftçi: Alihan Kuriş suç şebekesinin üst yönetimine operasyon yapıldı...
        İçişleri Bakanı Çiftçi, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu
        İçişleri Bakanı Çiftçi, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu
        Bakanlar Çiftçi ve Bak, Diyarbakır'da konuştu
        Bakanlar Çiftçi ve Bak, Diyarbakır'da konuştu
        İçişleri Bakanı Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Bak Amedspor-Erzurumspor m...
        İçişleri Bakanı Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Bak Amedspor-Erzurumspor m...