Futbol: Trendyol Süper Lig
Giriş: 16.08.2026 - 22:42 Güncelleme:
Stat:Diyarbakır
Hakemler:Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar
Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Mehmet Yeşil, Bates, Dellova, Krasniqi, Cem Üstündağ, Raveloson, Dia Saba, Sor, Orban, Diagne
Erzurumspor FK: Orbanic, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Orhan Ovacıklı, Baiye, Mujakic, Mustafa Fettahoğlu, Sefa Akgün, Rodriguez, Fernando, Eren Tozlu
DİYARBAKIR
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ