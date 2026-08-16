Futbol: Trendyol Süper Lig:
Stat:Diyarbakır
Hakemler:Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar
Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Mehmet Yeşil, Bates, Dellova, Krasniqi, Cem Üstündağ (Dk. 64 Gökhan Gül), Raveloson, Dia Saba (Dk. 77 Lutin), Sor (Dk. 77 Umut Meraş), Orban (Dk. 88 Miraç Acer), Diagne (Dk. 64 Ballet)
Erzurumspor FK: Orbanic, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Orhan Ovacıklı (Dk. 82 İlkan Sever), Baiye, Mujakic, Mustafa Fettahoğlu (Dk. 75 Murat Cem Akpınar), Sefa Akgün (Dk. 64 Kerk), Rodriguez (Dk. 76 Akhundzade), Fernando (Dk. 64 Ebosele), Eren Tozlu
Goller: Dk. 53 ve Dk. 62 Dia Saba, Dk. 70 Gökhan Gül (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kart: Dk. 90+1 Raveloson (Amed Sportif Faaliyetler)
DİYARBAKIR
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