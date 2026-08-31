Futbol: Trendyol Süper Lig:
Stat:Diyarbakır
Hakemler:Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Bilal Gölen
Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Umut Meraş, Bates (Dk. 61Mehmet Yeşil), Dellova, Raveloson, Gökhan Gül (Dk. 61 Furkan Soyalp), Sor (Dk. 50 Orban) , Dia Saba, Diagne (Dk. 79 Cisse), Ballet, Krasniqi
Trabzonspor: Onana, Tavares (Dk. 58 Ozan Tufan), Muçi (Dk. 71 Pina), Salah, Savic, Mustafa Eskihellaç, Nwaiwu, Onuachu, Cabral (Dk. 71 Metehan Mimaroğlu), Melih Kabasakal, Saviolo (Dk. 34 Aral Şimşir)
Goller: Dk. 11 Muhammed Salah (Trabzonspor) Dk. 45 Sor, Dk. 90 Orban (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı Kartlar: Dk. 39 Sidny Lopes Cabral, Dk. 44 Nwaiwu (Trabzonspor), Dk. 75 Ballet, Dk. 84 Umut Meraş, Dk. 86 Furkan Soyalp, Dk. 90 Orban (Amed Sportif Faliyetler)
DİYARBAKIR
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