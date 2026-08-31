Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Futbol: Trendyol Süper Lig:

        Futbol: Trendyol Süper Lig:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 23:41 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol Süper Lig:

        Stat:Diyarbakır

        Hakemler:Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Bilal Gölen

        Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Umut Meraş, Bates (Dk. 61Mehmet Yeşil), Dellova, Raveloson, Gökhan Gül (Dk. 61 Furkan Soyalp), Sor (Dk. 50 Orban) , Dia Saba, Diagne (Dk. 79 Cisse), Ballet, Krasniqi

        Trabzonspor: Onana, Tavares (Dk. 58 Ozan Tufan), Muçi (Dk. 71 Pina), Salah, Savic, Mustafa Eskihellaç, Nwaiwu, Onuachu, Cabral (Dk. 71 Metehan Mimaroğlu), Melih Kabasakal, Saviolo (Dk. 34 Aral Şimşir)

        Goller: Dk. 11 Muhammed Salah (Trabzonspor) Dk. 45 Sor, Dk. 90 Orban (Amed Sportif Faaliyetler)

        Sarı Kartlar: Dk. 39 Sidny Lopes Cabral, Dk. 44 Nwaiwu (Trabzonspor), Dk. 75 Ballet, Dk. 84 Umut Meraş, Dk. 86 Furkan Soyalp, Dk. 90 Orban (Amed Sportif Faliyetler)

        REKLAM

        DİYARBAKIR

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Av sezonu açıldı
        Av sezonu açıldı
        Gemilerde görünmeyen risk
        Gemilerde görünmeyen risk
        Beşiktaş'tan derbi öncesi gövde gösterisi!
        Beşiktaş'tan derbi öncesi gövde gösterisi!
        12 Dev Adam Dünya Kupası biletini aldı
        12 Dev Adam Dünya Kupası biletini aldı
        Savunma devlerindeki 5 Türk şirketi
        Savunma devlerindeki 5 Türk şirketi
        Arif Kocabıyık yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
        Arif Kocabıyık yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
        Amedspor'dan müthiş geri dönüş!
        Amedspor'dan müthiş geri dönüş!
        Beşiktaş evinde Çorum FK'yı farklı yendi!
        Beşiktaş evinde Çorum FK'yı farklı yendi!
        ALS hastasına çift kapak ameliyatı
        ALS hastasına çift kapak ameliyatı
        YÖK'ten üniversitelere "Terörsüz Türkiye" yazısı: Akademik çalışma ve etkinlikler düzenlenecek
        YÖK'ten üniversitelere "Terörsüz Türkiye" yazısı: Akademik çalışma ve etkinlikler düzenlenecek
        Cem Yılmaz taburcu edildi
        Cem Yılmaz taburcu edildi
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        Fiorentina, Torreira için devrede!
        Fiorentina, Torreira için devrede!
        Pentagram grubu bölündü
        Pentagram grubu bölündü
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Almanya TIR şoförü arıyor
        Almanya TIR şoförü arıyor
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?

        Benzer Haberler

        Tredyol Süper Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 2 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu...
        Tredyol Süper Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 2 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu...
        Tredyol Süper Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
        Tredyol Süper Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
        Trendyol Süper Lig: Amed SF: 0 - Trabzonspor: 1
        Trendyol Süper Lig: Amed SF: 0 - Trabzonspor: 1
        Otomobiliyle yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Otomobiliyle yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan eski milletvekili Zana'ya taziye ziyare...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan eski milletvekili Zana'ya taziye ziyare...
        Bağlar'da yollar yenilendi
        Bağlar'da yollar yenilendi