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        GÜNCELLEME 2 - Diyarbakır'da devrilen minibüsteki 7 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi öldü, 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 16:46 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 2 - Diyarbakır'da devrilen minibüsteki 7 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi öldü, 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

        Lice-Kulp kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 AFM 446 plakalı minibüs, kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Minibüsteki yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, saat 09.00 sıralarında, Lice ilçesi Karahasan Mahallesi Heylo mezrasında trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.

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        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kazayla ilgili gerekli inceleme ve tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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