Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Kızlarına doğal bal yedirmek hedefiyle arıcılığa başlayan anne 200 kovanla üretim yapıyor

        Kızlarına doğal bal yedirmek hedefiyle arıcılığa başlayan anne 200 kovanla üretim yapıyor

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'a eşinin görevi nedeniyle yerleşen Adıyamanlı yüksek ziraat mühendisi Rahime Yıldırım Kurtoğlu (38), çocuklarına doğal bal yedirmek için Çüngüş ilçesinde arıcı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Kızlarına doğal bal yedirmek hedefiyle arıcılığa başlayan anne 200 kovanla üretim yapıyor

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'a eşinin görevi nedeniyle yerleşen Adıyamanlı yüksek ziraat mühendisi Rahime Yıldırım Kurtoğlu (38), çocuklarına doğal bal yedirmek için Çüngüş ilçesinde arıcı oldu.

        Lisans eğitimini Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde tamamlayan Kurtoğlu, Ankara Üniversitesinde aynı alanda yüksek lisans yaptı.

        Eşinin tayini nedeniyle 2025 yılının sonunda Çüngüş'e yerleşen 2 çocuk annesi genç kadın, ilçenin Fırat Nehri'nden beslenen zengin florasına sahip yaylalarına ve doğasına hayran kaldı.

        İlçenin bu potansiyelini değerlendirerek kızlarına doğal bal yedirmek için arıcılık yapmaya karar veren Kurtoğlu, çiftçi babasının desteği ve aldığı eğitimle 200 kovanla üretime başlamak için kolları sıvadı.

        Aldığı 200 kovanı ilçe kırsalına iklim koşullarını ve çevre faktörlerini de düşünerek planlı ve hassas bir şekilde konuşlandıran Kurtoğlu, üretime başladı.

        Günün ilk ışıklarıyla kovanlarının başına giderek arılarıyla ilgilenen Kurtoğlu, ardından evine dönerek 2 kızını okula hazırlıyor.

        Çocuklarını okula gönderdikten sonra gününü kovanların başında geçiren Kurtoğlu, AA muhabirine, ailesinin çiftçi olmasından dolayı çocukluğundan beri tarımsal faaliyetlere aşina olduğunu, bu nedenle ziraat mühendisliği eğitimi aldığını söyledi.

        Üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra 2013 yılında evlendiğini, aynı yıl yüksek lisansa başladığını anlatan Kurtoğlu, 10 yıl önce kızlarından Ada'yı, 5 yıl önce de Asya'yı kucağına aldığını belirtti.

        Kurtoğlu, önceliği çocuklarına verdiğini, bu nedenle çalışmayı tercih etmediğini ifade ederek, eşinin tayini Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine çıkınca kızlarının da desteğiyle fikrinin değiştiğini söyledi.

        Çüngüş'ün doğasına hayran kaldığını anlatan Kurtoğlu, "Çüngüş'te bahçecilik yapılıyor. Neredeyse kimyasal ilaç hiç kullanılmıyor. Onun için havası ve doğası çok temiz. Arılar için bulunmaz, eşsiz bir yer. Arıcılıkla ilgili geçen yılın eylül ayında araştırmalara başladık ve bu yıl şubat ayında da kovanlarımızı alıp, tesisimizi kurduk. 200 kovanla üretime başladık. Her şey çok güzel gidiyor. Organik bal üretiyorum, hijyene çok dikkat ediyorum. Bir mühendis olarak da arılarım için gerekli olan tüm şartları matematiksel ve fiziksel olarak sağladım. Amacım başta kızlarım olmak üzere herkes için sağlıklı, temiz ve organik bal üretmek." dedi.

        Kurtoğlu, kovanları görenlerin şaşkınlık yaşadığını dile getirerek, arıcılıkta klasik yöntemler yerine daha modern teknikler uyguladıklarını belirtti.

        Sehpa yöntemiyle kovanları yüksekte tuttuğunu, böylece arıları nem ve mantar gibi hastalıklardan koruduğunu anlatan Kurtoğlu, kovanların yerleşim planını da arıların gün ışığından en iyi şekilde faydalanacakları şekilde belirlediğini kaydetti.

        Kurtoğlu, "Sabah 04.00'te arılığıma geliyor, arılarımın yani diğer çocuklarımın bakımını yapıyorum. 07.30'da arılıktaki işlerimi bitirince kızlarım için eve gidiyorum, onlara vakit ayırıyorum. Kahvaltılarını verdikten sonra onları okula gönderiyorum. Sonra tekrar arılığıma gelip, işlerimi yapıyorum. Buranın temizliğine çok dikkat ediyorum. Bu işleri zevkle yapıyorum ve mutluyum. Arılıkta geçen zamanımı ve çalışmalarımı kayıt altına alarak sosyal medya hesabımdan girişimci olmak isteyen kadınlarla paylaşıyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar açıklandı!
        Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar açıklandı!
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Suç örgütlerine 48 operasyon! 841 kişiye adli işlem
        Suç örgütlerine 48 operasyon! 841 kişiye adli işlem
        Tarihi operasyon! Yerli kalp-akciğer makinesi ilk kez hastada kullanıldı
        Tarihi operasyon! Yerli kalp-akciğer makinesi ilk kez hastada kullanıldı
        GTA 6 rekora koşuyor!
        GTA 6 rekora koşuyor!
        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!
        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!
        Arda Güler'den tarihi gol!
        Arda Güler'den tarihi gol!
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        Akılalmaz iddia! Satın aldıkları daireler başkalarına da satıldı!
        Akılalmaz iddia! Satın aldıkları daireler başkalarına da satıldı!
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        Daha 17 yaşındaydı... Eğlence ölümle bitti!
        Daha 17 yaşındaydı... Eğlence ölümle bitti!
        Elektrikli otomobilde Togg rüzgarı
        Elektrikli otomobilde Togg rüzgarı
        Yorucu tatil, tatil olur mu?
        Yorucu tatil, tatil olur mu?
        Yeni bir devrim bekleniyor
        Yeni bir devrim bekleniyor
        Köpeğine denizde egzersiz yaptırdı
        Köpeğine denizde egzersiz yaptırdı
        Ünlü oyuncunun adrenalin tatili
        Ünlü oyuncunun adrenalin tatili

        Benzer Haberler

        Çermik'te takdirini alan öğrenciler dürümcüye koştu
        Çermik'te takdirini alan öğrenciler dürümcüye koştu
        DEPSAŞ Enerji futbolcularına milli davet
        DEPSAŞ Enerji futbolcularına milli davet
        Diyarbakır'da 3 iş yeri ile ATM'yi kurşunlayan şüpheliler yakalandı
        Diyarbakır'da 3 iş yeri ile ATM'yi kurşunlayan şüpheliler yakalandı
        Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 milyarlık işlem hacmi tespit ed...
        Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 milyarlık işlem hacmi tespit ed...
        Diyarbakır'da Yapı Kredi ATM'si ve bazı iş yerlerini kurşunlayan 3 şüpheli...
        Diyarbakır'da Yapı Kredi ATM'si ve bazı iş yerlerini kurşunlayan 3 şüpheli...
        Diyarbakır'da 3 iş yeri ile ATM'yi kurşunlayan zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da 3 iş yeri ile ATM'yi kurşunlayan zanlı tutuklandı