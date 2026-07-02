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        Mağarada cesedi bulunan kadının öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması sürdü

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2015'te kırsaldaki bir mağarada kayaların arasında cesedi yakılmış halde bulunan Gülizar B'nin öldürülmesine ilişkin tutuklu sanık Mehmet Biroğlu ile kadının eşi tutuksuz sanık H.B'nin yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Mağarada cesedi bulunan kadının öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması sürdü

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2015'te kırsaldaki bir mağarada kayaların arasında cesedi yakılmış halde bulunan Gülizar B'nin öldürülmesine ilişkin tutuklu sanık Mehmet Biroğlu ile kadının eşi tutuksuz sanık H.B'nin yargılanmasına devam edildi.

        Ergani Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Biroğlu katıldı.


        Tutuksuz sanık H.B'nin katılmadığı duruşmada, maktulün oğlu U.B. (18) tanık olarak dinlendi.


        Sanık Mehmet Biroğlu da suçlamaları reddederek, "Bu davayla hiçbir ilgim yok. Gülizar'ın bana bir zararı yoktu. Aramızda herhangi bir düşmanlık da bulunmuyordu. Neden böyle bir şey yapayım?" dedi.

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların mevcut halinin devamı ile dosyadaki eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

        Sanık Biroğlu'nun avukatı müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, gelecek celse bazı tanıkların dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı 27 Ağustos'a erteledi.

        - İstenilen ceza

        Davanın iddianamesinde, tutuklu sanık Mehmet Biroğlu ve kadının eşi tutuksuz sanık H.B. hakkında, "tasarlayarak canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Ayrıca H.B. hakkında "kötü muamele" suçundan da 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

        - Sanık koca, kimsesizler mezarlığına defnedilen eşinin mezarını ziyaret etmişti

        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 29 Temmuz 2015'te ayrıldığı evine dönmeyen evli ve 3 çocuk annesi Gülizar B'nin yakınları kayıp başvurusunda bulunmuş, Çermik ilçesi kırsal Petekkaya Mahallesi'nde 9 Ağustos 2015'te bölgede piknik yapan bir aile, fark ettiği koku üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirmişti.

        Olay yerine sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mağarada yakılmış cesetle karşılaşmış, otopside cesedin kime ait olduğu tespit edilemediği için cenaze Diyarbakır'da Yeniköy Mezarlığı'ndaki kimsesizler bölümüne defnedilmişti.

        O süreçte faili tespit edilemeyen cinayetin aydınlatılması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma derinleştirilmiş, Başsavcılığın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kriminal Şube Müdürlüğü ile Çermik İlçe Jandarma Komutanlığınca cinayetin aydınlatılması amacıyla özel ekip oluşturulmuştu.

        İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından yürütülen çalışmalarda, cesedin 2015'te Diyarbakır Kayapınar Huzur Polis Merkezi Amirliğine kayıp başvurusu yapılan Gülizar B'ye ait olabileceği ihtimali değerlendirilerek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kayıp ve cesetle ilgili iki dosyanın birleştirilmesine karar verilmişti.

        Soruşturma kapsamında, Gülizar B. ile daha önce HTS kayıtlarında sık sık telefon görüşmesi yaptığı belirlenen Mehmet Biroğlu gözaltına alınarak 20 Mayıs'ta tutuklanmış, cesedin kimliği 10 yıl sonra tekrar yapılan DNA incelemesi ve yeniden yüzlendirme çalışmasıyla belirlenmişti.

        DNA incelemesi, HTS ve daraltılmış baz çalışmaları sonucu elde edilen deliller doğrultusunda Diyarbakır T Tipi Kapalı Cezaevinden tekrar Diyarbakır Adliyesine sevk edilen Biroğlu'nun yeniden ifadesi alınarak, tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

        Sanık Biroğlu'nun, yaklaşık 4,5 ay sonra olay yerine 7 kez gittiği daraltılmış baz çalışmasıyla tespit edilmişti.

        Jandarma ekiplerince, 10 yıl sonra aileye Gülizar B'nin mezarının Yeniköy Mezarlığı'nda olduğu bilgisi verilmiş, bunun üzerine öldürülen kadının eşi H.B. ve iki kayınbiraderi mezarı ziyaret etmiş, çalışmalarından dolayı jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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