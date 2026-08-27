Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Mağarada cesedi bulunan kadının öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması sürdü

        Mağarada cesedi bulunan kadının öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması sürdü

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2015'te kırsaldaki bir mağarada kayaların arasında cesedi yakılmış halde bulunan Gülizar B'nin öldürülmesine ilişkin tutuklu sanık Mehmet Biroğlu ile kadının eşi tutuksuz sanık H.B'nin yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 15:12 Güncelleme:
        Mağarada cesedi bulunan kadının öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması sürdü

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2015'te kırsaldaki bir mağarada kayaların arasında cesedi yakılmış halde bulunan Gülizar B'nin öldürülmesine ilişkin tutuklu sanık Mehmet Biroğlu ile kadının eşi tutuksuz sanık H.B'nin yargılanmasına devam edildi.

        Ergani Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Biroğlu ve tutuksuz sanık H.B. katılmazken, avukatları hazır bulundu.

        Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden tanık olarak dinlenen maktulün annesi S.K, kızını kimin öldürdüğünü bilmediğini belirterek, "Kızım teyzesine gitmeden önce evime geldi. Minibüsle Diyarbakır'a gittiğini biliyorum. Kızımın kayıp olduğunu düşünüyordum." dedi.

        REKLAM

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların mevcut hallerinin devamı ile dosyadaki eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

        Sanık Biroğlu'nun avukatı müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini, sanık H.B'nin avukatı da müvekkili hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, gelecek celse bazı tanıkların dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı 13 Ekim'e erteledi.

        - İstenilen ceza

        İddianamede, tutuklu sanık Mehmet Biroğlu ve kadının eşi tutuksuz sanık H.B. hakkında, "tasarlayarak canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        REKLAM

        Ayrıca H.B. hakkında "kötü muamele" suçundan da 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

        - Sanık koca, eşinin mezarını ziyaret etmişti

        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 29 Temmuz 2015'te ayrıldığı evine dönmeyen evli ve 3 çocuk annesi Gülizar B'nin yakınları kayıp başvurusunda bulunmuş, Çermik ilçesi kırsal Petekkaya Mahallesi'nde 9 Ağustos 2015'te bölgede piknik yapan bir aile, fark ettiği koku üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirmişti.

        Olay yerine sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mağarada yakılmış cesetle karşılaşmış, otopside cesedin kime ait olduğu tespit edilemediği için cenaze Diyarbakır'da Yeniköy Mezarlığı'ndaki kimsesizler bölümüne defnedilmişti.

        REKLAM

        O süreçte faili tespit edilemeyen cinayetin aydınlatılması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma derinleştirilmiş, Başsavcılığın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kriminal Şube Müdürlüğü ile Çermik İlçe Jandarma Komutanlığınca cinayetin aydınlatılması amacıyla özel ekip oluşturulmuştu.

        İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından yürütülen çalışmalarda, cesedin 2015'te Diyarbakır Kayapınar Huzur Polis Merkezi Amirliğine kayıp başvurusu yapılan Gülizar B'ye ait olma ihtimali değerlendirilerek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kayıp ve cesetle ilgili iki dosyanın birleştirilmesine karar verilmişti.

        REKLAM

        Soruşturma kapsamında, Gülizar B. ile daha önce HTS kayıtlarında sık sık telefon görüşmesi yaptığı belirlenen Mehmet Biroğlu gözaltına alınarak 20 Mayıs'ta tutuklanmış, cesedin kimliği 10 yıl sonra tekrar yapılan DNA incelemesi ve yeniden yüzlendirme çalışmasıyla belirlenmişti.

        DNA incelemesi, HTS ve daraltılmış baz çalışmaları sonucu elde edilen deliller doğrultusunda Diyarbakır T Tipi Kapalı Cezaevinden tekrar Diyarbakır Adliyesine sevk edilen Biroğlu'nun yeniden ifadesi alınarak, tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

        Sanık Biroğlu'nun, olaydan yaklaşık 4,5 ay sonra olay yerine 7 kez gittiği daraltılmış baz çalışmasıyla tespit edilmişti.

        REKLAM

        Jandarma ekiplerince, 10 yıl sonra aileye Gülizar B'nin mezarının Yeniköy Mezarlığı'nda olduğu bilgisi verilmiş, bunun üzerine öldürülen kadının eşi H.B. ve iki kayınbiraderi mezarı ziyaret etmiş, çalışmalarından dolayı jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        KKM bitti
        KKM bitti
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        Beşiktaş, Fabio Miretti'yi duyurdu!
        Beşiktaş, Fabio Miretti'yi duyurdu!
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşüyor
        Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşüyor
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        MSB'den SDG açıklaması
        MSB'den SDG açıklaması
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        Villaya sahte polis baskını kamerada!
        Villaya sahte polis baskını kamerada!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        İngiltere'ye döndüler
        İngiltere'ye döndüler
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi

        Benzer Haberler

        Yeşilay Diyarbakır Şubesi "sinema gecesi" etkinliği düzenledi
        Yeşilay Diyarbakır Şubesi "sinema gecesi" etkinliği düzenledi
        Eşini öldürdükten sonra çocuğunu alıp kaçan şüpheli adliyede
        Eşini öldürdükten sonra çocuğunu alıp kaçan şüpheli adliyede
        Eşini kucağındaki çocuğunun gözü önünde öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
        Eşini kucağındaki çocuğunun gözü önünde öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
        Kırsal yollarda sathi kaplama çalışmaları sürüyor
        Kırsal yollarda sathi kaplama çalışmaları sürüyor
        Diyarbakır'da araç direğe çarptı: 1 yaralı
        Diyarbakır'da araç direğe çarptı: 1 yaralı
        Diyarbakır'da otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı
        Diyarbakır'da otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı