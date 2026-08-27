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        Yeşilay Diyarbakır Şubesi "sinema gecesi" etkinliği düzenledi

        Diyarbakır'da Yeşilay tarafından "sinema gecesi" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Yeşilay Diyarbakır Şubesi "sinema gecesi" etkinliği düzenledi

        Diyarbakır'da Yeşilay tarafından "sinema gecesi" etkinliği düzenlendi.

        Yeşilay Diyarbakır Şubesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Kayapınar ilçesindeki Park 75'te Yeşilay Diyarbakır Şubesi Kadın Komisyonu Başkan Yardımcısı Büşra Irmak tarafından etkinlik düzenlendi.

        Yeşilay Diyarbakır Şube Başkanı Muhammed Hünerli de etkinliğe katılarak çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.

        Programın, ilk bölümünde çocuklar ve ebeveynlerine Yeşilay tanıtılarak, bağımlılık türleri, bağımlılıklardan korunma ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

        Bilgilendirici bölümün ardından çocuklar ve aileleri, çeşitli ikramlar eşliğinde film izledi.

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        Etkinlikte, Yeşilay'ın çocuklar tarafından daha yakından tanınması, bağımlılık konusunda farkındalıklarının küçük yaşlardan itibaren güçlendirilmesi, aileleriyle sağlıklı ve keyifli vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşturulması amaçlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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