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        Öğrenciler yaz tatilinde de 4 ildeki okullar için sıra, masa ve dolap üretiyor

        ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 15 öğrenci, yaz tatilinde döner sermaye kapsamında okulun atölyelerinde öğretmenleriyle çalışarak 4 ildeki okullar için sıra, masa ve dolap üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Öğrenciler yaz tatilinde de 4 ildeki okullar için sıra, masa ve dolap üretiyor

        ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 15 öğrenci, yaz tatilinde döner sermaye kapsamında okulun atölyelerinde öğretmenleriyle çalışarak 4 ildeki okullar için sıra, masa ve dolap üretiyor.

        Merkez Yenişehir ilçesindeki lisede, döner sermaye çalışmaları kapsamında mobilya, iç mekan ve metal teknolojisi atölyelerinde üretim yapılıyor.

        Kentin yanı sıra birçok ilden resmi kurum ve özel kuruluşlardan alınan siparişlerin yetiştirilmeye çalışıldığı lisede, bu yıl 14 milyon lira ciro hedefiyle hummalı çalışma yürütülüyor.

        Bu alanlarda öğrenim gören 15 öğrenci de yaz tatilinde döner sermaye kapsamında okulun atölyelerinde öğretmenleriyle çalışarak Diyarbakır, Şırnak, Muş ve Bitlis'teki okullar için sıra, masa ve dolap yapıyor.

        Bu sayede kendilerini geliştirme imkanı bulan ve gelir elde eden öğrenciler, teorik bilgileri atölyede pratiğe dönüştürerek sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri uygulamalı olarak öğreniyor.

        - "Çocuklarımıza ve ailelerine yan gelir sağlanıyor"

        Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Deniz Işın, AA muhabirine, 4 ildeki okulların​​​​​​​ ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla atölyelerde sıra, masa ve dolap yapımına devam ettiklerini söyledi.

        Kentte sıcak havanın etkisini sürdürmesine rağmen çalışmalarına devam ettiklerini belirten Işın, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda 2 bin 250 masa ve sıra ile 800 dolap üretiyoruz. Bunları Diyarbakır, Muş, Bitlis ve Şırnak'taki farklı okullara eğitim-öğretim başlamadan teslim etmeyi amaçlıyoruz. Şu anda yapım aşamasının yüzde 80'ine yaklaştık. Okullar başlamadan bu okullarımızın ihtiyacını karşılayacağız. Meslek lisesi olduğumuz için esas hedefimiz üretim. Çocuklarımız mezun olup iş piyasasına girmeden okullarımızda üretim safhasına geçiyor. Bu sayede çocuklarımıza ve ailelerine yan gelir sağlanıyor."

        Diğer bölümlerde de döner sermaye çalışmasını hayata geçirerek hem öğrencilere katkı sağlamak hem de mesleki anlamda becerikli öğrenciler yetiştirmeyi amaçladıklarını anlatan Işın, şöyle konuştu:

        "Şu ana kadar 6 milyon lira ciro yaptık. Bu yıl hedefimiz 14 milyon lira ciroya ulaşmak. Yıl sonuna kadar siparişini aldığımız ürünleri teslim edip hedefimize ulaşmak istiyoruz. Böylelikle öğretmen, öğrenci ve okulumuza büyük katkı sağlanacaktır. Yaz sıcağı olmasına rağmen çocuklar gelip burada çalışıyor. Aldıkları ücretle hem kendileri mutlu oluyor hem de ürettikleri sıra ve masalarla da illerdeki kardeşlerinin ihtiyaçlarını karşılamanın mutluluğunu yaşıyor. Öğrenciler, burada edindikleri meslek alışkanlıklarıyla iş piyasasına girdiklerinde rahatlıkla bu işleri yapacak becerilere sahip oluyorlar."

        - "Kazandığım parayla ihtiyaçlarımı gideriyorum"

        Mobilya ve iç mekan bölümü 12. sınıf öğrencisi Kadri Filiz de okuldaki atölye sayesinde pratik bilgi öğrendiğini, mesleki anlamda kendisini geliştirdiğini söyledi.

        Diyarbakır'da etkisini sürdüren sıcak havaya rağmen çalışmaya devam ettiğini ifade eden Filiz, "Burada yaptığımız yeni sıra ve masaları çevre illerdeki okullara gönderiyoruz, bu da beni çok mutlu ediyor. Atölyede çalışarak kazandığım parayla ihtiyaçlarımı gideriyorum, aileme destek oluyorum. Hedefim mobilyacı olmak ve iş yerimi açmaktır." ifadelerini kullandı.

        Metal teknolojisi 11. sınıf öğrencisi Ali Fuat Sana ise yaz tatilini atölyede meslek öğrenerek geçirdiğini dile getirdi.

        Öğretmenlerinin gözetiminde sıra ve masa üretimi için kaynak yaptıklarını aktaran Sana, bu sayede tecrübe kazandıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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