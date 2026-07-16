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        Umut Meraş, Amed Sportif Faaliyetler'e transferinden dolayı mutlu

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'in yeni transferi Umut Meraş, yeşil kırmızılı kulübü tercih etmesinde kendisine duyulan güven, aidiyet duygusu, kulübün kültürü ve camianın büyüklüğünün etkili olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 11:45 Güncelleme:
        Umut Meraş, Amed Sportif Faaliyetler'e transferinden dolayı mutlu

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'in yeni transferi Umut Meraş, yeşil kırmızılı kulübü tercih etmesinde kendisine duyulan güven, aidiyet duygusu, kulübün kültürü ve camianın büyüklüğünün etkili olduğunu belirtti.

        Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, transfer süreci ve yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Umut, Amed Sportif Faaliyetler'e katıldığı için mutlu olduğunu anlattı.

        Transfer sürecinin yaklaşık bir ay sürdüğünü aktaran 30 yaşındaki futbolcu, kulüpte kendisine gösterilen güven ve aidiyet duygusunun kararında önemli rol oynadığını dile getirdi.

        Umut Meraş, şunları kaydetti:

        "Öncelikle bana olan güven ve aidiyet duygusunu hissetmem Amedspor'u tercih etmemde en büyük etkendi. Buranın kültürü ve camianın büyüklüğü benim buraya gelmemde etkili oldu. Transfer sürecim bir aylık bir süreç. Eşim de Ağrılı. Buranın kültürü, ne kadar güzel ve iyi olduğu konusunda benimle sürekli konuştu. Buraya gelmemde eşimin de çok etkisi vardı. Bismillah diyerek başlayacağız."

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