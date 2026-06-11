Yetenek sınavıyla öğrenci alan lise spor altyapısına katkı sunuyor

ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da eğitim veren Spor Lisesi, futbol başta olmak üzere 18 farklı branşta öğrenci yetiştirerek hem kentin hem de ülkenin spor altyapısına katkı sağlıyor.





Diyarbakır'da 2010 yılında Güzel Sanatlar Lisesi bünyesinde eğitim öğretime başlayan Diyarbakır Spor Lisesi, 2013 yılında ayrılarak bağımsız binaya geçti.



Bünyesindeki eğitimciler ve sportif alanlar ile kentte sporcu yetiştirme konusunda önemli bir merkez haline gelen Diyarbakır Spor Lisesi, yetenek sınavıyla kabul ettiği öğrencilerin akademik eğitimlerinin yanı sıra farklı spor dallarında uzmanlaşmasına imkan sağlıyor.



Okulda futbol, atletizm, judo, basketbol, voleybol, hokey, kick boks ve bilek güreşi gibi 18 farklı branşta eğitim gören öğrenciler, katıldıkları yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceler elde etti.



Öğrenciler, 13 yılda katıldıkları müsabakalarda 112 ulusal, 16 uluslararası derece kazandı.



Öte yandan, okulda eğitim gören çeşitli branşlardaki 27 milli sporcu, okulu ve kenti temsil ediyor.



- "Mezun olan öğrencilere yardımcı antrenör belgesi veriyoruz"



Okul müdürü Çerkez Selimoğlu, AA muhabirine, okulun 2013'te bağımsız binaya kavuştuğunu, 355 öğrenci ve 34 öğretmenle eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.



Okula öğrenci alımının yetenek sınavıyla yapıldığını hatırlatan Selimoğlu, Milli Eğitim Bakanlığının gönderdiği kılavuz doğrultusunda her yıl temmuz ayında gerçekleştirdikleri sınavla 90 öğrenciyi okula kabul ettiklerini ifade etti.



Okulda 9 ve 10. sınıflarda genel müfredatın uygulandığını, 11 ve 12. sınıflarda ise spor ağırlıklı eğitime geçildiğini aktaran Selimoğlu, öğrencilerin akademik derslerin yanı sıra çok sayıda branşta eğitim aldığını bildirdi.



Selimoğlu, öğrencileri spor ve akademik eğitim alanında donanımlı hale getirmek için çalıştıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Okulumuzda 18 kategoride yarışmalara katılıyoruz. Ağırlıklı olarak kız ve erkek futbol branşımız öne çıkıyor. Bunun yanı sıra atletizm, judo, kick boks, bilek güreşi ve hokey gibi farklı branşlarda da eğitim veriyoruz. Mezun olan öğrencilere yardımcı antrenör belgesi veriyoruz. Öğrencilerimiz yarışmalarda Türkiye finallerine grup olarak ya da bireysel olarak katıldıklarında üniversiteye geçişlerde yetenek sınavına girince ek puan alıyor. Bunun yanı sıra yardımcı antrenör belgeleriyle de öğrencilerimize iş imkanı sağlanıyor."



- "Amacımız, vatanına ve milletine bağlı sporcu yetiştirebilmektir"



Okul olarak önemli sportif başarılara imza attıklarını belirten Selimoğlu, "Şu ana kadar toplam 16 uluslararası ve 112 ulusal derece elde eden sporcumuz var. Ayrıca, okulumuzdaki 27 milli sporcumuz Diyarbakır ve ülkemizi temsil ediyor. Onlarla da gurur duyuyoruz. Amacımız, vatanına ve milletine bağlı sporcu yetiştirebilmektir. Akademik ve sportif anlamda da öğrencilerimizin başarısı için çalışıyoruz." dedi.



Okulun, kentin spor altyapısına ciddi katkı sunduğunu ifade eden Selimoğlu, öğrencilerin ulusal ve uluslararası müsabakalarda kazandıkları madalya ve kupalarla kenti gururlandırdığını anlattı.



Okulda eğitim gören öğrencilerden bazılarının kulüplerin alt yapısında görev aldığını, bazı mezunların da profesyonel spor kulüplerinde yer aldığını dile getiren Selimoğlu, şöyle konuştu:



"Diyarbakır'daki çoğu kulübün altyapısını Diyarbakır Spor Lisesi oluşturuyor. Sporcularımız bu altyapılardan A takımlarına veya üst liglere geçtiklerinde maddi kazançlarını elde ediyor. Futbol, voleybol, basketbol ve hentbol gibi branşlarda alt liglerden üst liglere yükselen sporcularımız var. Hem aile hem de milletine faydalı bireyler olarak yetişmiş oluyorlar. Diyarbakır Spor Lisesi adeta bir sporcu fabrikası haline gelmiş durumda. Sporcularımızın göstermiş olduğu üstün başarılardan dolayı okulumuz yüzlerce kupa ve madalya kazanmış, milli takıma sporcu vermiştir. Altın madalya kazanan, Avrupa ve Balkan şampiyonu olan öğrencilerimiz bizleri gururlandırmıştır, kimileri şu anda üniversite hayatlarına devam ediyor."



- "Balkan ve Avrupa şampiyonalarına katıldım"



11. sınıf öğrencisi Belinay Kar (17) da ortaokuldan bu yana judo ve basketbola ilgi duyduğunu, spor lisesinde eğitim görmenin en büyük hayali olduğunu söyledi.



Çok çalışarak spor lisesini kazandığını ve judo branşında iki kez il birincisi olduğunu aktaran Kar, basketbola olan ilgisinden dolayı bu branşa yöneldiğini ifade etti.



Kar, 2025-2026 sezonu MEB Okul Sporları Genç A Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye sekizincisi olduklarını belirterek, "Hedefim Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kazanmak, üniversitede basketbola devam etmek ve milli takımda oynamaktır. Spor lisesinde eğitim gördüğüm için üniversiteye gittiğimde bir ayrıcalığım olacak. Türkiye finallerine çıkmam bana artı puan kazandırıyor." ifadelerini kullandı.



9. sınıf öğrencisi Mikail Göktekin (15) ise judo branşına ilgi duyduğu için spor lisesini tercih ettiğini söyledi.



Göktekin, 2023 ve 2024 yıllarında katıldığı judo müsabakalarında üçüncü olduğunu anlatarak, spor lisesinde eğitim gördüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.



"Bu benim hayalimdi. Spor dersleri ağırlıklı olduğu için okulu çok seviyorum. Çok mutluyum. Yeni hedefim Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda birincilik, ardından Balkan ile Avrupa şampiyonalarında derece elde etmek." diyen Göktekin, bunun için çalışmasını sürdürdüğünü bildirdi.



10. sınıf öğrencisi Dicle Başarı (15) hayali olan spor lisesini kazandıktan sonra judo branşında ilerlediğini anlattı.



Katıldığı bazı müsabakalarda dereceler elde ettiğini belirten Başarı, "Balkan ve Avrupa şampiyonalarına katıldım. Balkan şampiyonasında ikincilik elde ettim. Şu an milli sporcuyum. Spor lisesinin bana çok desteği oldu. Gelecekte milli sporculuk bana artı puan kazandıracak. Hedefim okulu bitirdikten sonra judo antrenörü olmak ve Avrupa ile olimpiyat şampiyonalarına katılıp derece elde etmektir." diye konuştu.

