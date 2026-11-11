Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri AK Parti'li Ünal, Düzce'de "Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı" konferansında konuştu:

        AK Parti'li Ünal, Düzce'de "Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı" konferansında konuştu:

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, "Türkiye bölgesel anlamda çok ciddi bir güvenlik ve güç mimarisi inşa ediyor. Bu bir meydan okumadır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 18:31 Güncelleme:
        AK Parti'li Ünal, Düzce'de "Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı" konferansında konuştu:

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, "Türkiye bölgesel anlamda çok ciddi bir güvenlik ve güç mimarisi inşa ediyor. Bu bir meydan okumadır." dedi.

        Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen "Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı" konulu konferansta gençlerle bir araya gelen Ünal, 2012'den itibaren Türkiye'nin özellikle savunma sanayisinde oyun değiştirici bir konuma geldiğini söyledi.

        Ünal, 2009'da yola çıkarken önlerine 3 hedef koyduklarını dile getirerek, "Biri demokratikleşme, biri bölgesel kalkınma, biri de terörle mücadeleydi. Yani çözüm sürecinin 3 ana parametresi vardı. Bölgede demokratikleşme, bölgesel kalkınma ve terörle mücadele." diye konuştu.

        REKLAM

        "Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı" açısından bugün gelinen noktanın çok önemli olduğuna dikkati çeken Ünal, hem Türkiye hem de bölge açısından ret, inkar, asimilasyon politikalarının ortadan kaldırıldığını, bölgede güvenliğin ve refahın sağlanması adına önemli adımlar atıldığını anlattı.

        Ünal, sadece "Terörsüz Türkiye" değil aynı zamanda "Terörsüz bölge" söylemine sahip olduklarını vurgulayarak, hem Türkiye'de hem de bölgede terör unsurlarını tasfiye ettiklerini kaydetti.

        Bugün Antalya'da COP31'in düzenlendiğine işaret eden Ünal, "131 ülke nerede, Antalya'da. Yine geçen aylarda NATO toplantısını gerçekleştirdi Türkiye. Türkiye bölgesel anlamda çok ciddi bir güvenlik ve güç mimarisi inşa ediyor. Bu bir meydan okumadır." şeklinde konuştu.

        REKLAM

        - "Soykırım yaşanırken uluslararası yaptırım uygulanamıyorsa sistem çalışmıyor demektir"

        Ünal, her meydan okumanın bir sınanması olduğuna değinerek, Türkiye'nin son 20 yılda bu sınanmalardan defalarca geçtiğini belirtti.

        Ünal, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bugün Suriye'de özellikle PYD, YPG unsurlarının feshedilmesi, PKK'nın varlığını sona erdirmesi ve diğer taraftan IŞİD ve benzer örgütlere bölgede nefes aldırılmaması sizler için bir anlam ifade ediyor. Önümüzdeki 20 yıl Türkiye bölgede tali ittifakların aktörü olarak değil düzen kurucu bir ülke olarak var olmalıdır. Gazze'de soykırım yaşanırken, bütün dünyanın gözü önünde çocuklar keskin nişancılar tarafından öldürülürken buna yaptırım uygulanamıyorsa, Birleşmiş Milletler, UNESCO, UNICEF, Avrupa Birliği gibi küresel sistemin kurumları uluslararası ölçekte yaptırımlar uygulamıyorsa sistem çalışmıyor demektir. Dolayısıyla yeni bir dünya kurulurken Türkiye o kurulan dünyanın tali aktörü değil düzen kurucu aktörü olmak zorundadır. Eğer biz bunu başaramazsak önümüzdeki 20, 30 yıl çocuklarımız düzen kurucu bir ülkenin değil, tali ittifakların aktörü olan bir ülkenin çocukları olarak yaşayacaklar."

        REKLAM

        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de konuşmalarında, "Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı" yolunda atılan adımların ülkenin kalkınmasının önünü açtığını ifade etti.

        Konferansın ardından Düzce Valiliği ve AK Parti Düzce İl Başkanlığını ziyaret eden Ünal, Vali Mehmet Makas ve AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ile görüştü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        11 il için sarı kodlu uyarı
        11 il için sarı kodlu uyarı
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        7 kurşunluk cinayete 15 yıl
        7 kurşunluk cinayete 15 yıl
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"

        Benzer Haberler

        Düzce depreminin üzerinden 27 yıl geçti ama yaşanan acılar hafızalardaki ye...
        Düzce depreminin üzerinden 27 yıl geçti ama yaşanan acılar hafızalardaki ye...
        Cedidiye'de peyzaj çalışmalarının son dokunuşları yapılıyor
        Cedidiye'de peyzaj çalışmalarının son dokunuşları yapılıyor
        MÜSİAD Düzce Şubesi DTSO'yu ziyaret etti
        MÜSİAD Düzce Şubesi DTSO'yu ziyaret etti
        Vali Makas'tan 12 Kasım 1999 Düzce depremi yıl dönümü mesajı
        Vali Makas'tan 12 Kasım 1999 Düzce depremi yıl dönümü mesajı
        Düzce'de 120 atlas sediri dikildi
        Düzce'de 120 atlas sediri dikildi
        9 suç kaydı bulunan şüpheli, uyuşturucuyla yakalandı
        9 suç kaydı bulunan şüpheli, uyuşturucuyla yakalandı