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        Vali Makas'tan 12 Kasım 1999 Düzce depremi yıl dönümü mesajı

        – Düzce valisi Mehmet Makas 12 Kasım Düzce depreminin yıldönümü için bir mesaj yayınladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:41 Güncelleme:
        Vali Makas'tan 12 Kasım 1999 Düzce depremi yıl dönümü mesajı

        – Düzce valisi Mehmet Makas 12 Kasım Düzce depreminin yıldönümü için bir mesaj yayınladı.

        Vali Makas, tarihin en büyük kara depremlerinden birisi olan 12 Kasım 1999 Düzce Depreminin üzerinden 27 yıl geçtiğini belirterek "17 Ağustos 1999 Marmara Depreminden 87 gün sonra 12 Kasım 1999, saat 18.57’de Kaynaşlı merkezli meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremden tüm Düzce yıkıcı şekilde etkilenmiş; 316’sı Kaynaşlı ilçemizden olmak üzere 845 canımızı bizlerden koparmış, 2.678 vatandaşımız yaralanmıştır. Şehrimiz, 23 Kasım 2022’de 5.9’luk Gölyaka merkezli bir deprem daha geçirmiştir. Çok şükür ki can kaybı yaşanmamıştır. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canlarımızın acısı hala yüreğimizde. Tüm bu verilere ve geçmişe baktığımızda, depremin bölgemizin değişmez gerçeği olduğunu görüyoruz. Deprem kadar gerçek olan şu sözü hiç unutmamamız gerekiyor; ‘Deprem değil, tedbirsizlik ve doğru inşa edilmeyen binalar can kayıplarına sebep olur’ Düzce’miz, yaşadığı acı olayların ardından, devlet ve milletin el ele vermesiyle aradan geçen 27 senede şehri yeniden inşa ve imar etmiştir. 9 Aralık 1999’da il statüsüne kavuşmamızın ardından Düzce’mize gelen teşvik ve yatırımlarla ilimiz depremin yaralarını hızla sarmış, bölgesinde etkin bir güç olmaya başlamıştır. Depremin ardından alınan tüm kararlarda, potansiyel bütün risklerin bertaraf edilmesi hedefiyle adımlar atılarak başta yatay mimari anlayışının yerleştirilmesi sağlanmıştır. Eğitimden sağlığa, kültürden ekonomiye, ilimizin bulunduğu bölgenin rehberi olması için destek ve teşviklerle yapılan kalkınmanın sürdürülebilirliği adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz tüm gücümüzle benzer acıların yaşanmaması adına gayretle çalışmalarımızı yaparken vatandaşlarımıza düşen ise, coğrafyamızda depremlerin sıklıkla yaşandığını unutmadan bu gerçeğe uygun yapılar inşa etmek ve afetlere hazırlıklı olmaktır. Tüm hemşehrilerimizi ayrıca, birer AFAD Gönüllüsü olmaya davet ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, 12 Kasım 1999 Düzce Depreminin yıl dönümünde, ülkemizin ve milletimizin benzer felaketleri bir daha yaşamamasını Yüce Allah’tan niyaz ediyor, afetlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine yeniden baş sağlığı diliyorum" ifadelerinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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