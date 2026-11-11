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        Cedidiye'de peyzaj çalışmalarının son dokunuşları yapılıyor

        Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehir merkezinde eş zamanlı devam eden projelerin her aşamasını sahada bizzat takip ediyor. Şehrin kalbi olarak nitelendirilen ve tarihine uygun yapılar ile donatılan Cedidiye Kent Meydanı'nda da peyzaj düzenlemeleri son aşamaya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:51 Güncelleme:
        Cedidiye'de peyzaj çalışmalarının son dokunuşları yapılıyor

        Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehir merkezinde eş zamanlı devam eden projelerin her aşamasını sahada bizzat takip ediyor. Şehrin kalbi olarak nitelendirilen ve tarihine uygun yapılar ile donatılan Cedidiye Kent Meydanı’nda da peyzaj düzenlemeleri son aşamaya geldi.

        Başkan Faruk Özlü’nün mega projelerinden biri olan Cedidiye Kent Meydanı’nda dükkanların tamamlanmasının ardından tamamlayıcı yapılar ile meydan düzenlemeleri de son aşamaya geldi. Proje inşasının her aşamasını sahada bizzat takip eden Başkan Özlü de son ziyaretinde hem çalışan işçilerle bir araya geldi hem de bölgede bulunan esnafla hasbihal etti. Cedidiye Kent Meydanı’nın Düzce’nin eskiden bugüne olduğu gibi önemli buluşma noktası olmaya devam edeceğini her zaman ifade eden Başkan Özlü, cami avlu kısmının biraz daha genişletilmesi ve meydanın kuzey güney geçiş bağlantısı için farklı bir zemin döşemesi yapılması için çalışma yapılması talimatı verdi. Dükkanların alt katına konumlandırılan WC ve abdesthane alanlarını da inceleyen Başkan Özlü, çalışmaların çok kısa süre içinde biteceğini ifade etti.

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