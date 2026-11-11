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        MÜSİAD Düzce Şubesi DTSO'yu ziyaret etti

        MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam, Yönetim Kurulu ve Üyeler, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı (DTSO) ziyaret ederek Yeni Meclise başarılar dilediler.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:48 Güncelleme:
        MÜSİAD Düzce Şubesi DTSO'yu ziyaret etti

        MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam, Yönetim Kurulu ve Üyeler, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nı (DTSO) ziyaret ederek Yeni Meclise başarılar dilediler.

        Gerçekleşen ziyarette DTSO Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu, Meclis Başkanı Ümit Yıldırım ve Meclis Üyeleri yer aldılar. Ziyaret programında konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu, iki kurumun da üyelerinin aynı kişilerden oluşması ve Düzce’nin ortak menfaatleri paydasında buluşulması dolayısıyla DTSO ve MÜSİAD’ın ortak hareket etme kültürünün yüksek olduğunu söyledi. Bugüne kadar olduğu gibi yeni dönemde de iki kurum arasındaki iletişimin en yüksek seviyede devam edeceğinin altını çizen Şengüloğlu, güç birliği yaparak Düzce’nin gelişimi için hep birlikte mücadele edeceklerini de sözlerine ekledi.

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        Ziyarette görüşlerini dile getiren MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam, ortak projelerle üyelere, sosyal hayata ve bölgeye katma değer sağlamaya gayret ettiklerini belirterek, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın MÜSİAD’ın en büyük paydaşı olduğunu ifade etti. Programı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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