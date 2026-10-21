Akçakoca'daki Ceneviz Kalesi sonbahar renklerine büründü
– Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan tarihi Ceneviz Kalesi, sonbaharın renkleriyle dikkat çekiyor. Karadeniz'in maviliği ve çevresindeki doğal güzelliklerle bütünleşen kale, ziyaretçilerine tarih ve doğayı bir arada sunuyor.
– Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan tarihi Ceneviz Kalesi, sonbaharın renkleriyle dikkat çekiyor. Karadeniz'in maviliği ve çevresindeki doğal güzelliklerle bütünleşen kale, ziyaretçilerine tarih ve doğayı bir arada sunuyor.
Düzce'nin önemli tarihi ve turistik noktalarından biri olan Akçakoca Ceneviz Kalesi, sonbahar mevsimiyle birlikte farklı bir görünüme kavuştu. Karadeniz kıyısında yer alan tarihi yapı, çevresindeki yeşil alanların sarı ve kahverengi tonlarına bürünmesiyle dikkat çekiyor. Akçakoca'nın tarihi mirasları arasında yer alan Ceneviz Kalesi, deniz manzarası ve doğal çevresiyle ilçenin ziyaret edilen noktaları arasında bulunuyor. Karadeniz'in maviliğiyle sonbaharın sıcak renklerinin buluştuğu kale çevresi, özellikle doğa ve fotoğraf tutkunları için dikkat çekici manzaralar oluşturuyor. Tarihi dokusu, deniz manzarası ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Ceneviz Kalesi, sonbaharda Akçakoca'yı ziyaret edenlerin uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.