Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Başkan Özlü'den vefat eden iş adamının ailesine taziye ziyareti

        Başkan Özlü'den vefat eden iş adamının ailesine taziye ziyareti

        – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, hayatını kaybeden Yusuf Akdoğan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:24 Güncelleme:
        Başkan Özlü'den vefat eden iş adamının ailesine taziye ziyareti

        – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, hayatını kaybeden Yusuf Akdoğan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti.

        Başkan Faruk Özlü, yaşamını yitiren Yusuf Akdoğan'ın ailesini ziyaret etti. Özlü'ye taziye ziyaretinde eski Düzce Belediye Başkanı Ruhi Kurnaz da eşlik etti. Başkan Özlü ve eski Belediye Başkanı Kurnaz, Akdoğan ailesiyle bir araya gelerek Yusuf Akdoğan'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Özlü, "Düzce'mizin yetiştirdiği mümtaz şahsiyetlerden, rahmeti rahmana kavuşan Yusuf Akdoğan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundum. Eski Düzce Belediye Başkanı Sayın Ruhi Kurnaz ile birlikte değerli Akdoğan ailesine başsağlığı dileklerimi ilettim. Yüce Allah mekânını cennet eylesin inşallah" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"

        Benzer Haberler

        Muhtar tulumunu giydi ilaçlama yaptı
        Muhtar tulumunu giydi ilaçlama yaptı
        Düzceli gençler Hasankeyf'in tarihi mirasını keşfetti
        Düzceli gençler Hasankeyf'in tarihi mirasını keşfetti
        Düzce'de Üniversite öğrencilerinden üç farklı atölye etkinliği
        Düzce'de Üniversite öğrencilerinden üç farklı atölye etkinliği
        Gümüşova'da heyelan nedeniyle kapanan köy yolu yeniden açıldı
        Gümüşova'da heyelan nedeniyle kapanan köy yolu yeniden açıldı
        Düzce'de sürücü kursu sınavlarına yerinde inceleme
        Düzce'de sürücü kursu sınavlarına yerinde inceleme
        Kızılay'ın kadınları esnaf odaları ile buluştu
        Kızılay'ın kadınları esnaf odaları ile buluştu