Çilimli OSB'nin su altyapısı güçlenecek

Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, Organize Sanayi Bölgesi’nin su altyapısını güçlendirecek yeni yatırımın başladığını duyurdu. Proje kapsamında 100 tonluk su deposu ve terfi istasyonu inşa edilecek.

Çilimli Belediyesi, ilçenin sanayi altyapısını güçlendirecek yatırımlarına devam ediyor. Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, Organize Sanayi Bölgesi’ne hizmet verecek 100 tonluk su deposu ve terfi istasyonunun yapımına başlandığını açıkladı. Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirilen yatırımın, bölgenin su ihtiyacının karşılanmasına ve altyapı kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor. Yapılacak 100 tonluk su deposu ve terfi istasyonu ile sanayi bölgesinin ihtiyaçlarına yönelik kalıcı bir altyapı çözümü oluşturulması planlanıyor.

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Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, ilçenin geleceği ve gelişimi için altyapı yatırımlarını sürdürdüklerini belirterek, sanayi bölgesinin gelişimini destekleyen çalışmaların devam edeceğini ifade etti.