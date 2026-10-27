Devrilen patpatın sürücüsü öldü

Kaza, akşam saatlerinde Yığılca-Yedigöller grup yolu Çukurören köyü sapağında meydana geldi. Muhammet Fidan'ın kullandığı patpat, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Muhammet Fidan yola savrularak hareketsiz kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fidan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fidan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Yığılca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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