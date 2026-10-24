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        Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına İshak Şengüloğlu seçildi

        Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına İshak Şengüloğlu getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 19:56 Güncelleme:
        Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına İshak Şengüloğlu seçildi

        Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına İshak Şengüloğlu getirildi.

        Düzce Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında tek listeyle yapılan seçimlerde, 29 oy alan İshak Şengüloğlu başkan seçildi.

        Şengüloğlu, sonuçların hayırlı olmasını dileyerek, "Görev süremiz boyunca kente katma değer oluşturmak için çalışmaları var gücümüzle sürdüreceğiz." dedi.

        Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığına ise Ümit Yıldırım seçildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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