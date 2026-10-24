Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına İshak Şengüloğlu seçildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığına ise Ümit Yıldırım seçildi.

Şengüloğlu, sonuçların hayırlı olmasını dileyerek, "Görev süremiz boyunca kente katma değer oluşturmak için çalışmaları var gücümüzle sürdüreceğiz." dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında tek listeyle yapılan seçimlerde, 29 oy alan İshak Şengüloğlu başkan seçildi.

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