Düzce'de ikinci yaya köprüsü yenilenerek hizmete açıldı

Düzce Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında Nezih Tütüncüoğlu Yaya Köprüsü'nün yenileme işlemlerini tamamladı. Asar Kemer Park'ın çevre düzenlemesiyle uyumlu olacak şekilde projelendirilen köprü, Valilik binasının arkasında vatandaşların kullanımına sunuldu. Düzce Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yenilenen Nezih Tütüncüoğlu Yaya Köprüsü'nün belediyenin kendi öz kaynakları kullanılarak üretildiği belirtildi. Belediyenin öz kaynaklarıyla ürettiği ikinci yaya köprüsü olma özelliğini taşıyan yapı, tamamlanan çalışmaların ardından hizmete açıldı. Yenileme çalışmaları kapsamında köprü, Asar Kemer Park'ın çevre düzenlemesine uyum sağlayacak şekilde projelendirildi. Düzce Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İkinci yaya köprümüzü de yeniledik. Öz kaynaklarımızı kullanarak ürettiğimiz ikinci yaya köprümüzü Valilik arkasında kullanıma açtık" ifadelerine yer verdi.

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