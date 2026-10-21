Düzce'de mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmaları sürüyor

– Düzce Belediyesi, kent genelindeki mezarlıklarda bakım ve genel temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında mezarlıkların daha temiz, düzenli ve bakımlı hale geliyor.

Düzce Belediyesi, kent genelindeki mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla mezarlık alanlarının düzenli ve temiz tutulması amaçlanıyor. Mezarlıkların daha bakımlı hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi. Düzce Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Mezarlıklarımızda bakım ve genel temizlik çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Mezarlıklarımızı daha temiz, düzenli ve bakımlı hale getiriyoruz" ifadelerine yer verildi. Belediye, paylaşımında hayatını kaybeden vatandaşları da anarak, "Ebediyete uğurladığımız tüm geçmişlerimizi rahmetle anıyoruz" mesajını paylaştı.