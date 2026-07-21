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        Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 13:51 Güncelleme:
        Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde dün kampa giren yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde sabah idmanına çıktı.

        Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, bire bir ve koordinasyon çalışmaları yaptı. İdman, pas çalışması ve rondo oyunlarıyla sona erdi.

        Kocaelispor, hazırlıklarını 2 Ağustos'a kadar Düzce'de sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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