Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.



Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde dün kampa giren yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde sabah idmanına çıktı.



Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, bire bir ve koordinasyon çalışmaları yaptı. İdman, pas çalışması ve rondo oyunlarıyla sona erdi.



Kocaelispor, hazırlıklarını 2 Ağustos'a kadar Düzce'de sürdürecek.

