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        Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

        DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 00:06 Güncelleme:
        Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

        DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Akçakoca-Kocaali yolu üzerinde meydana geldi. B.K. yönetimindeki 34 GD 8734 plakalı hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen B.K. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar nedeniyle yol trafiğe kapandı.

        Kazada her iki aracın sürücüsü ile I.Ç., Z.K. ve N.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Düzce ve Akçakoca’daki hastanelere kaldırıldı.

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        Kaza yapan araçların çekilmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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