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        Yolcu otobüsünde 224 gram kokain ele geçirildi

        DÜZCE'de, batı illerinden doğu illerine giden yolcu otobüsünde 224 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü Z.K. tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 20:45 Güncelleme:
        Yolcu otobüsünde 224 gram kokain ele geçirildi

        DÜZCE’de, batı illerinden doğu illerine giden yolcu otobüsünde 224 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü Z.K. tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, batı illerinden doğu illerine uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirilen yolcu otobüsü durduruldu. Otobüs şoförü Z.K.’nin üzerinde ve araçta yapılan aramada 224 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli Z.K.’nin 6 suç kaydının bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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