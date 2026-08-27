5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ala'dan Edirne İl Müftülüğüne ziyaret
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları doğrultusunda 5'inci Kolordu Komutanlığına atanan Gazi Tümgeneral Davut Ala, Edirne İl Müftüsü Burhan Çakır'ı ziyaret etti.
Giriş: 27.08.2026 - 09:42 Güncelleme:
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları doğrultusunda 5'inci Kolordu Komutanlığına atanan Gazi Tümgeneral Davut Ala, Edirne İl Müftüsü Burhan Çakır'ı ziyaret etti.
İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Çakır, Tümgeneral Ala ile makamında görüştü. Ala ve Çakır, çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.
Çakır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tümgeneral Ala'ya teşekkür etti.
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